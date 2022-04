Turki Al-Sheikh sigue frotándose las manos con Darwin Núñez

De una u otra forma parece que el verano de 2022 Darwin -que hace poco fue padre con su pareja almeriense- dará el salto definitivo a un grande europeo y el Almería hará caja con dicho movimiento, que servirá para sanear las cuentas de la entidad en caso de que el equipo no lograse el ascenso a Primera y con vistas a reconstruirlo una vez más para armar un proyecto ganador en Segunda. Eso sin contar con la más que probable venta también de Sadiq Umar . El nigeriano solo seguiría bajo la premisa del ascenso y el club siempre se ha remitido a su cláusula de rescisión (60 millones de euros) cuando equipos como el Sevilla han mostrado su interés.

En Can Barça deben estar lamentando que en 2020 no se decidieran a acometer la operación de compra de Darwin pese a los consejos de su compatriota Luis Suárez de que era un goleador con mucho potencial de futuro. Lo que entonces podría haber supuesto una ganga para el conjunto culé, ahora se atisba como un quebradero de cabeza para su maltrecha tesorería , más aún con competidores del nivel financiero del United o el propio PSG , que podría sumarse a la puja según las informaciones que llegan desde Francia.

El Betis sigue de cerca a Akieme y Feddal no interesa

Según una información adelantada en la jornada de hoy por el diario ABC, el Real Betis Balompié tiene monitorizado a Sergio Akieme al objeto de incorporarlo a su plantilla este verano si se desprendiera de alguno de sus laterales zurdos, Miranda o Álex Moreno.

El Almería pagó el verano pasado la cláusula de compra al FC Barcelona, fijada en 3'5 millones de euros, por lo que si el interés verdiblanco fructifica y se entablan conversaciones entre su agente y ambos clubes, la cifra de salida siempre será bastante superior a esa cantidad.

Fuentes consultadas por Diario de Almería admiten el interés del cuadro bético por el carrilero hispano-ecuatoguineano, si bien esgrimen que hasta que no concluya la temporada no se sentarán a negociar. El club indálico tampoco se habría interesado en el central marroquí del Sporting de Portugal Zou Feddal, ex del Betis, como ha salido publicado en varios medios en las últimas horas.