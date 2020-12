El jeque Turki Al-Sheikh, propietario de la Unión Deportiva Almería, ya recibió este viernes la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech contra la COVID-19. En una publicación en redes sociales, compartida también desde la cuenta oficial de la entidad rojiblanca, el saudí se muestra en un vídeo sentado en un sillón junto con un doctor que le administra la citada vacuna, aprovechando el máximo mandatario de la UDA para animar desde Twitter a sus paisanos de Arabia Saudí a que también se la pongan.

أخذت الجرعه الاولى من لقاح pfizer-Biontech ... والحمدلله الامور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعه بأخذه ❤️ pic.twitter.com/LamvUy8aLq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 25, 2020

"Tomé la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech y alabado sea Dios. Las cosas están bien y no he sentido nada, y los invito a que se apresuren a tomarla", citaba Al-Sheikh en su publicación, que en menos de quince horas ha sido compartida más de 3.800 veces y que cuenta con cerca de 7.000 me gusta. El vídeo acumula más de 8.000 reproducciones.