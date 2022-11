Turki adapta el lema de la selección de Arabia Saudí, 'Hijos del Desierto', al Almería

La expedición de la UD Almería ha partido esta mañana hacia Marbella, donde hoy inician una concentración de una semana de duración donde Rubi y su cuerpo técnico tienen previsto pulir conceptos técnico-tácticos al margen de la propia preparación física y de la disputa de un par de partidos amistosos para el regreso liguero previsto el próximo 30 de diciembre en Cádiz.

La gran novedad, no obstante, ha sido ver la nueva rotulación del autobús oficial del equipo, de color rojo en lugar del soso blanco anterior y con un lema que el propio Turki Al-Sheikh ha incorporado para el equipo trayéndolo desde Arabia Saudí. En la parte de arriba del vehículo podía leerse en inglés la leyenda 'Sons of the Desert' que, traducida, significa 'Hijos del Desierto', la forma en la que se conoce al combinado saudí en el mundo del fútbol y que ahora quiere hacer extensiva a la UD Almería por su condición de estar en el único desierto de Europa.

Dicha inscripción también figura en el túnel de acceso a vestuarios y los jugadores pueden leerla cada vez que saltan al terreno de juego a disputar algún partido. La iniciativa parece haber tenido buena acogida entre los seguidores rojiblancos, a tenor de las primeras reacciones en redes sociales. El presidente de la entidad, que en su día vio frenadas sus intenciones de cambiar el escudo tradicional para incorporar al león Rozam, continúa innovando desde que adquiriese el paquete accionarial mayoritario en agosto de 2019.