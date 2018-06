UAL Deportes relanza la Selección Femenina de Fútbol 7 y la premia con la ‘Levante Cup’

El mensaje es rotundo: “No existe ningún equipo de la Universidad de Almería como un ente inamovible año tras año en ningún deporte, sino selecciones universitarias que van modificando su composición dependiendo de las alumnas y alumnos que deciden formar parte de los grupos de entrenamiento”. En esa línea expresada por el propio director del Servicio de Deportes de la UAL se ha enmarcado una nueva acción de captación de jugadoras del equipo de fútbol 7 femenino, con Pedro Núñez abundando al respecto que “todas las selecciones UAL parten de cero curso a curso y todo universitario tiene idénticas opciones de ser parte de ellas”. A ello ha añadido que “se ha cumplido el objetivo de que haya varias jugadoras más, que en varios casos no pudieron ser de la selección y ahora sí, ya ‘enganchadas’ para el curso próximo”.

A esa acción de final de curso tan fructífera se va a añadir una recompensa como reconocimiento al gran trabajo desarrollado en el Campeonato de Andalucía Universitario, en el que la Selección UAL se colgó una histórica plata: “Sabemos que lo que más gusta a las chicas es competir, y por eso y por la potenciación del deporte femenino que pretendemos, se ha querido dar continuidad a este grupo más las nuevas incorporaciones que han disfrutado de la nueva convocatoria para ser de la selección, con su participación en la prestigiosa ‘Levante Cup’”. Por lo tanto, se ha querido premiar su gran actuación en su ámbito competitivo habitual, el universitario, inscribiéndolas en un torneo ‘externo’ que servirá, en palabras de José González-Outón, como escaparate: “Fuera del ámbito universitario es importante que la gente reconozca a la UAL en el fútbol femenino, porque se está haciendo un trabajo excelente y la gente debe tener a la Universidad de Almería como un referente”.

El seleccionador de fútbol 7 ha ido más lejos al referirse a otras modalidades: “La UAL no solo fomenta nuestro deporte, sino todos los demás, como voleibol, baloncesto, balonmano… el papel de la mujer en el deporte universitario y el deporte general es muy importante y la Universidad de Almería se encarga de que eso sea relevante”. Lo que buscará en la ‘Levante Cup’ será algo sencillo: “Competir a un gran nivel teniendo en cuenta en tipo de jugadoras que tenemos y así promocionar a la UAL a través del fútbol femenino, una variante que se ve menos”. Felizmente para él, ha dado con más chicas interesadas en la última captación: “Tener que abrir nuevo grupo de entrenamiento para este torneo ha sido un éxito porque hemos conseguido nueve jugadoras que están en la UAL y que no han podido competir en el CAU porque no sabían que tenían esa oportunidad, incluso siendo de otras provincias pero defendiendo a Almería”.

Sin más, González-Outón ha sido claro: “Hemos descubierto nuevas potencias, sabiendo que en el femenino tenemos que trabajar más que en el masculino, recordando además que el grupo de entrenamiento está abierto a todas las que quieran practicar su deporte favorito”. El míster no ha dudado en agradecer la nueva oportunidad ofrecida por la Universidad de Almería: “El competir fuera del ámbito universitario es inigualable y la UAL siempre da la talla, nunca deja nada en el tintero, siempre entrega todo, podremos ser mejor o peor técnica y tácticamente, pero nunca vamos a desistir y así lo hemos demostrado, siempre estamos ahí y nos da igual la posición final en la que quedemos, ya que lo importante es la actitud”. Con “esto no para, va a más y mejor”, el técnico ha definido un largo recorrido previo mirando al futuro: “Vamos como un premio al gran logro de este curso pero llevamos cinco años trabajando para estar en la élite, y esta vez lo hemos conseguido llegando a la final”.

Deseando suerte a las chicas, Pedro Núñez ha insistido en la idea que debe propagarse para que cada vez José González-Outón lo tenga ‘más difícil’ a la hora de confeccionar la selección que va a los CAU, y si se clasifica, a los CEU: “Cualquier universitaria tiene su propio hueco si quiere en nuestros grupos de entrenamiento y, por qué no, en las selecciones si trabaja bien y el entrenador considera que tiene nivel”. En ese sentido, ha subrayado que “el programa no es de alto rendimiento y los resultados vendrán fruto del trabajo continuado desde el mes de octubre, y eso es para todo el sector del alumnado porque cualquiera puede tener la experiencia competitiva en el ámbito universitario, esté o no federado, y si no lo está, pues esta es una oportunidad que se le abre de poder competir defendiendo los colores de su universidad, la de Almería”.