Con la sensación de haber hecho bien sus deberes en este primer tramo de la campaña se marcharán los chicos del filial de la Unión Deportiva Almería a unas cortas pero ansiadas vacaciones navideñas. Y es que el filial llega al parón con su presencia en la zona de fase de ascenso asegurada tras imponerse por 2-0 este domingo al Huétor Vega.

No hubo un dominador claro desde el inicio, pero con el paso de los minutos los locales empezaron a avisar ante la meta defendida por Sergio. En el 15’, polémica jugada en la que Appiah cayó en el área visitante pero el colegiado interpretó que no fue derribado y no pitó un penalti que reclamaban los rojiblancos. Cinco minutos más tarde, Guzmán Mansilla anularía un tanto a los granadinos. Sí subiría al marcador el 1-0, poco antes del tiempo de descanso. Contra rápida de los de Fernando Santos Nandinho, la pelota pasa por Lluís, Siles y Albiar antes de que este último dejara solo a Robles, autor del tanto en el 39’.

La segunda mitad comenzó con buenas sensaciones para los almerienses, pero no debían relajarse demasiado ante un oponente que no cesaba en su empeño de buscar el empate. Aún así, fue el filial el que gozó de más oportunidades claras, destacando una de Dani Albiar y otra de Caballero, que fueron bloqueadas por el cancerbero Sergio, que nada pudo hacer para evitar en el 76’ el 2-0, obra de Jean Marco, que acababa de salir en sustitución de Appiah.