La UD Almería B, a coger más altura

Después de haber firmado dos empates consecutivos, ante Antequera y Vélez por un 1-1 en ambos casos, la Unión Deportiva Almería B no tiene margen de error ninguno en su camino hacia el ascenso directo. A los rojiblancos solamente les vale ganar este domingo a partir de las 18:00 horas en casa del Antequera si quieren seguir teniendo opciones claras de lograr dar el salto de categoría por la vía rápida, ya que de lo contrario los canteranos de la UDA, que aún deben jugar un duelo aplazado, se verían obligados a jugar varias eliminatorias para conseguir su billete a la 2ª RFEF.

La importancia de ganar en territorio antequerano no solamente reside en una cuestión clasificatoria, quizás la importancia de sumar todo el botín esta semana vaya más por la motivación y confianza que generaría en el seno de un plantel que aún no ha podido celebrar una victoria en esta Segunda Fase en la que los de Nandinho se están jugando dar el salto de categoría. En la UD Almería B son conscientes de la dificultad de este encuentro, ya que delante tendrán a un rival al que tampoco le sirve de mucho otra cosa que no sea ganar.

Pase lo que pase, no será un duelo decisivo, pero sí podría marcar el rumbo de un filial al que le restarían, tras la cita en tierras malagueñas, tres encuentros más para saber si logra el ansiado ascenso o si, por contra, tendrá que jugárselo en unas duras eliminatorias donde ya no se tendría en cuenta el coeficiente, como se tiene ahora en esta Promoción de Ascenso. Casi sin descanso, el Almería tendrá que recibir a El Palo el miércoles que viene, en el encuentro aplazado de la jornada anterior por positivos de COVID-19, cerrando así la primera vuelta de la Segunda Fase.