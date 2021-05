La UD Almería B, a ganar más confianza

El Mediterráneo volverá a acoger un partido de la Unión Deportiva Almería B, aunque será a puerta cerrada. A partir de las 12:00 horas de este domingo, el filial rojiblanco disputará ante el Vélez CF su último duelo como local de esta Segunda Fase en la que se está jugando el ascenso de categoría, quedando ya descarto el lograrlo de forma directa. Así, el objetivo de los almerienses es encadenar su segunda victoria de esta Promoción de Ascenso, mejorar su coeficiente y ganar más confianza de cara a la jornada que le quedaría aún por disputar de este tramo y las posteriores eliminatorias en las que buscará lograr su meta.

El encuentro será retransmitido por 'Footters'

Después de iniciar la Segunda Fase con el pobre bagaje de dos empates y una derrota, el conjunto que dirige Fernando Santos Nandinho logró el miércoles su primer triunfo de este tramo de la competición liguera al imponerse por 2-0 a El Palo FC, en duelo aplazado desde la tercera jornada, aunque dicha victoria ya no le servía para mantener vivas sus opciones de dar caza a las dos primeras posiciones que le harían eludir al conjunto rojiblanco las eliminatorias de ascenso a la 2ª División RFEF.

No obstante, al filial de la UDA le hacía falta volver a la senda triunfal y lo hace en el mejor momento, cuando más necesitaba un subidón de moral para encarar los duros compromisos que aún le quedan en el complicado camino hacia el ascenso. Con la cuarta plaza entre ceja y ceja, un cuadro canterano que es quinto tratará de superar este domingo a un oponente que llega al verde almeriense como líder destacado del Grupo IX C y con el billete para dar el salto de categoría ya en su bolsillo, pero que no va a bajar los brazos ni facilitarle nada a los unionistas.