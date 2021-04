La Unión Deportiva Almería B afronta el segundo partido de la Segunda Fase con la mente puesta en lograr los tres puntos en su visita de este miércoles, a partir de las 18:00 horas, en el Vívar Téllez. Los canteranos de la UDA, después de sumar un empate ante el Antequera que les supo a poco, dadas sus aspiraciones de esta campaña, solamente tienen entre ceja y ceja sumar un triunfo que les haga tomar impulso moral y clasificatorio para ver como las plazas de ascenso directo se alejan un poco más.

No será un duelo nada fácil para los de Fernando Santos Nandinho. En tierras malagueñas les espera un Vélez que llega a este encuentro como mejor clasificado de este Grupo IX C, donde se lucha por dar el salto de categoría a la Segunda División RFEF. Un tropiezo no sería definitivo pero sí un duro golpe para un filial rojiblanco al que se le pondría muy complicada la opción de subir de forma directa.