La UD Almería B fracasa en el 'play off' a 2ª RFEF

Era su objetivo desde principio de temporada, perdió buenas oportunidades para lograrlo por la vía rápida y finalmente se empeñó en intentarlo por el camino más difícil. Y no ha podido lograrlo. La Unión Deportiva Almería B cayó en las semifinales del play off de ascenso a Segunda División RFEF y la próxima campaña jugará en Tercera RFEF, que pasará a ser la quinta categoría del fútbol nacional español. Un duro palo para un filial rojiblanco que ha confirmado un año prácticamente desastroso para sus dos equipos canteranos de referencia, este segundo conjunto y el primer juvenil, que acabó la campaña liguera luchando por no bajar de División de Honor.

A los de Fernando Santos Nandinho, técnico que queda ahora en la cuerda floja, les metió muy pronto el miedo en el cuerpo un Antequera que obligó a Curro Harillo a lucirse bajo palos para llevar el duelo al descanso con un marcador que no se movería. Ambos cuadros tuvieron sus opciones, pero el cero a cero llevó la contienda a una prórroga en la que los almerienses, ya con diez en el campo tras la expulsión de Albiar (74’), mostraron más bien poco en ataque, valiéndole el resultado a los antequeranos para sellar su pase a una final en la que les esperará el Atlético Malagueño, que se impuso por un contundente 1-3 al Torredonjimeno.