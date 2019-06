La UDA, a 'oficializar' su ascenso

Con la cada vez más próxima creación de una 1ª División B, el panorama ha cambiado por completo estas últimas semanas en el play off de ascenso a la Segunda División Nacional del fútbol femenino español, dejando a la Unión Deportiva Almería en una situación extraña aunque dulce. Rara porque las almerienses, pese a saber que la siguiente campaña jugarán sí o sí en una categoría superior, tras clasificarse para la final del play off de ascenso al dejar por el camino al Granada B en semifinales, deberán, no obstante, oficializar dicho logro en esta última cita de la promoción que les medirá al Real Betis B en la tarde de este domingo en Cártama (19:00).

Se sabe, aunque por el momento en petit comité, que serán dos las plazas libres para dar el salto a la Segunda División Nacional y ahora mismo solamente quedan en esta batalla por subir el cuadro almeriense y el bético, por lo que parece que el asunto está blanco y en botella. De hecho, aunque el club rojiblanco no quiso lanzar campanas al vuelo en sus perfiles oficiales, el equipo de Carlos Hinojo ya celebró en tierras granadinas la pasada semana la consecución de un ascenso aún extraoficial que ahora tratarán de oficializar venciendo a las sevillanas.

El partido, aunque pueda parecerlo, para nada es intrascendente, ya que el coronarse en la final de este play off evitaría sorpresas de decisiones federativas de última hora y el ascenso sería seguro para las vencedoras. Con esta mentalidad se han preparado las de Hinojo y con la misma es con la que viajan a tierras malagueñas, a confirmar un ascenso que, ya sí, podrían celebrar nuevamente pero de forma oficial.