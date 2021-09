Primer sabor a victoria para el nuevo Unión Rugby Almería (12-14).

Alicante ha sido la aliada, hasta el momento, en una puesta a punto muy ‘levantina’ de Unión Rugby Almería Playcar. De hecho, ha disputado dos encuentros contra sendos equipos de esa provincia, La Vila, de División de Honor, y Akra Bárbara, de División de Honor B, este último jugado el pasado sábado. Pero, además, le resta un partido de la fase de preparación previa al comienzo de la temporada, y será igualmente frente a un equipo de la Comunidad Valenciana, aunque en esta ocasión tendrá lugar en Almería. Se trata de la visita del Rugby Club Valencia al Campo de La Legión, que se producirá este próximo sábado, día 2 de octubre, echándose así el telón de la pretemporada. El mensaje claro de Hernán Quirelli ‘Falu’ es “no estamos donde queremos estar”, pero a su vez añade “confío mucho en este grupo de jugadores y en el trabajo, por supuesto”.

La literalidad de la expresión del técnico cruzado va acorde a su sinceridad, de la que ha venido haciendo gala desde su llegada a la entidad almeriense la pasada campaña. Y no, no es un mensaje pesimista, sino desde el que construir, porque en lo que atañe al último partido en Alicante hay lecturas positivas: “Mejoramos en algunos aspectos, empezamos jugando bien, bastante serios, mucho mejor en la organización defensiva, empezaron a salir algunas cosas en ataque…”. Eso sí, tal y como le corresponde por carácter, pesa más en su cabeza lo que hay que seguir puliendo: “Hemos corregido algunas cosas y nos quedan otras por corregir, victoria 12-14, pero los resultados son totalmente anecdóticos en esta etapa, en la que lo más importante, sin la menor duda, es ver cosas, funcionamientos… y, sobre todo, corregir”.

A pesar de que ya avanzado el tiempo de juego, “como todo partido de pretemporada, con los cambios, rotación de jugadores y demás, se desvirtúa un poco”, sigue siendo de una gran valía “para ver y para corregir cosas -insiste en ello como un mantra-, ya que de otra manera no tienes una noción real de en el momento en el que estás”. Con los pies en el suelo, “ha sido un buen ensayo, muy positivo siempre para nosotros este tipo de citas, pero no estamos donde queremos estar y hay que seguir trabajando”. En el viaje de vuelta, cónclave, análisis conjunto y tarea puesta para la semana, poniendo como fecha límite para ‘entregarla’ este próximo fin de semana: “Nos queda un partido más en Almería para poner todo en práctica, después descansamos, y después llega el campeonato, que comenzamos en Madrid”. Será el 17 de octubre en Alcalá.

Convocatoria de URA Playcar Un total de 25 jugadores formado por Nemo, Santi Rullo, Franco Giardina, Momia, Pablo Tarifa, Juanma, Mono, Truman, Salazar, Fede Gaveglio, Persa, Lucas Melián, Facu Quiroga, Román, Castro, Cittadini, Gonza Pérez, Matuja, Emilio Arias, Luis Gómez y José Luis Gómez.

Y es que es básico tener una semana de margen en blanco entre el último ensayo y el debut liguero, puesto que en rugby realmente no hay partidos amistosos y todos pasan una factura física: “El partido no es real, tres tiempos de 20 minutos; con el entrenador del Akra decidimos que era suficiente para no desgastar tanto a los jugadores, porque al tener casi todos los equipos plantillas cortas es complicado gestionar la puesta a punto con la cantidad de minutos y el desgaste de los jugadores; es un condicionante, por un lado necesitas jugar, necesitas ver cosas, rodaje, y por otro lado, es un deporte de contacto en el que en cada partido los jugadores se desgastan, de hecho, hemos tenido un par de lesionados en La Vila y otro par en Alicante, y al ser la plantilla corta, se nota, pero, por suerte, vamos rotando bastante”.

En ese sentido, a Alicante se viajó con la baja de “8 o 9 hombres, que la mayoría de ellos espero que esté para este fin de semana”. Básico para ‘Falu’ eso de “rotar”, con la mente puesta en que para la primera jornada no haya ninguna ausencia y Unión Rugby Almería Playcar pueda desplegar todo el potencial frente a un recién ascendido del que nadie se fía. Eso sí, el inicio de la competición es el que puede marcar mucho el resto del devenir de las jornadas y la consecución del objetivo de entrar en la lucha por el ascenso, así que se pone como misión clara vencer en Alcalá y entrar en cuerpo a cuerpo, de seguido, con dos favoritos a los que se mide consecutivamente, Jaén e Ingenieros Industriales. Tres jornadas clave en el calendario las tres primeras, para no ir a remolque y dar pasos de gigante hacia el grupo que mirará hacia arriba.

Respecto al encuentro frente a Akra, los cruzados ensayaron pronto, además con una buena alegría, la de ver anotar a la primera a su nueva incorporación. Chema, ala que se incorpora desde Atlético Portuense por iniciar sus estudios en la UAL, hizo mejor una buena acción de delantera en 22 contraria. Limpieza de ruck, tres pases abriendo el oval y encontrando la velocidad del joven valor gaditano, que depositó en la esquina del campo. La consiguiente patada a palos, de gran dificultad, fue otra buena noticia, puesto que mostró sus credenciales otra de las incorporaciones, Citta, chutando con el acierto necesario para subir el 0-7 al marcador. El segundo ensayo almeriense fue de una similar factura en origen, firmes y pragmáticos en el ruck, balón a Citta, que esa vez no abrió, sino que amagó y entró hasta la cocina, try bajo palos y transformación.

Con 0-14 en el marcador y buenas sensaciones respecto al rendimiento de alguna de las facetas del juego, tocó después encajar puntos hasta el 12-14 final con el que, por acuerdo entre los técnicos, se dio por finalizado el choque. Acompañando al equipo, el delegado Juan Antonio Petit sacó una buena lectura: “Nueve bajas, sin Mati y con un chico muy joven como medio melé, Alfonso, cantera sub-18, que lo está haciendo muy bien, se nota que falta un poco de frescura física, lógico en pretemporada, acoplar del todo las siete incorporaciones y finalizar la asimilación de los conceptos de juego que traslada Falu, cosas que llegarán en breve, porque hay trabajo y mucho compromiso”.