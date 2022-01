El URA-Marbella, aplazado por la COVID

La solicitud se cursó desde el club costasoleño y fue aceptada apenas dos días antes de la disputa de la novena jornada por parte de la Federación Española: quedaba aplazado el encuentro entre Unión Rugby Almería Playcar y Marbella Rugby Club, previsto para este domingo a las 12.00 horas en el Juan Rojas. La noticia, dentro de la comprensión y solidaridad de la entidad unionista ante una situación que se ha descontrolado y de anteponer la salud a todo lo demás, se considera mala para su interés deportivo, ya que se llegaba al encuentro en la mejor situación posible, visto el panorama, con solo una baja por coronavirus y una más por lesión. Iban a ser 80 minutos vitales.

Y es que una victoria, de conseguirse, podría haber supuesto un paso definitivo en la consecución del objetivo de jugar por el ascenso, cruzando ese resultado con los demás emparejamientos de la jornada. La voz principal en la cuestión COVID es la del doctor Joaquín Vizcaíno, médico del club cruzado, cuya labor al frente de la lucha contra el virus es ejemplar desde que esta pandemia llegó, allá por los albores de 2020: “Deportivamente yo sé que este aplazamiento nos viene muy mal, porque el equipo está ahora mismo muy bien y dentro de unas semanas…, pues no sabemos lo qué sucederá”.

Solo un positivo de coronavirus confirmado y solo ‘Facu’ en recuperación física por traumatismo maxilofacial, el galeno unionista pone el valor el esfuerzo que se hace el club, “el cuidado de tener a los jugadores comprometidos y aislados, ser rigurosos, hacer controles que los chicos llevan a rajatabla, cuestionarios y medidas generales de forma rigurosa…, nunca hemos aplazado un partido y de forma puntual, en alguno de ellos, se ha quedado algún jugador fuera, no más de uno, por contagio, y esto es meritorio si tenemos en cuenta que el rugby no es profesional y no se puede exigir”.