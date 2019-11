URA Playcar gana 7-46 en Hortaleza y llegará sexto al parón

La lección en Sevilla se aprendió muy bien, y eso se dejó notar desde la misma salida al Campo de Rugby de Hortaleza. Es verdad que el aire que sopló, así como la baja sensación térmica por tierras madrileñas, contagiaron a los dos equipos sobre el verde, fríos en los primeros compases, pero los cruzados se metieron rápido ‘en calor’ con un primer ensayo en el minuto 3, fruto de plena confianza de su delantera al pisar 22 contraria. Lo que vino después fue puro guion ‘marca de la casa’, esta vez sin dar opciones de venirse arriba a un rival al que se respetó del mejor modo posible, como es jugándole con todo. Así las cosas, al descanso se llegó con un claro 0-27, que fue la suma de cinco veces en la zona de marca con solo una transformación de todas, dejándose por el camino otros 8 puntos al pie que, afortunadamente, después no se echaron en falta pese a que pronto el XV de Hortaleza hizo un try tras la reanudación.

FICHA TÉCNICA XV Hortaleza (7): José Abad, Ravarotto, Sanz, Siguero, Gajda, Van Der Mewe, Miguel Simón, Redondo, Dos Santos, Carrión, Samaniego, Soler, Julián Murúa, Esteban y Albertelli. También jugaron Moscoloni, Javier Abad, Bueno, Gamo, Montanares, Fernández y Juan Simón. URA Playcar (46): Nemo, Momia, Fede, Mono, Toti, Luis Vergel, Cuadrado, Lucas Melián, Juan Graciarena, Dani Pizarro, ‘Hacha’ Urgu, Gonzalo Pérez, Jose Méndez, Damián Jurado y Emilio Arias. También jugaron Rullo, Blázquez, Piloto, Stratico, Manolo Ortiz, Matuja, Iván Rubio y Calatrava Árbitro: Jorge García. Amarilla a José Abad (m. 26) y Sanz (min. 37) por parte del XV de Hortaleza, así como a Nemo (m. 75) por parte de URA Playcar. Tanteo: 0-5, min. 3: ensayo de Momia. 0-12, min. 10: ensayo de Jurado transformado por Emilio Arias. 0-17, min. 27: ensayo de Lucas Melián. 0-22, min. 34: ensayo de Melián. 0-27, min. 40: ensayo de Méndez. DESCANSO. 7-27, min. 44: ensayo de Ravarotto transformado por Carrión. 7-32, min. 49: ensayo de Graciarena. 7-39, min. 60: ensayo de Emilio Arias transformado por Graciarena. 7-46, min. 75: ensayo de Sebas ‘Hacha’ Urgu transformado por Juan Graciarena. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 del Grupo C de División de Honor B disputado en el Campo de Rugby de Hortaleza ante un centenar de espectadores aproximadamente.

No importó lo más mínimo, porque se sostuvo la concentración y se llegó en tres ocasiones más, dos de ellas de Lucas Melián y la última de Sebas ‘Hacha’ Urgu, hasta la zona de marca adversaria, haciendo un registro de ensayos que jamás se había alcanzado en todas las temporadas anteriores en la División de Honor B. Fueron ocho cuando el señor Jorge García decretó el final del partido, que unidos a haber encajado tan solo uno, han servido para nivelar una tarjeta de ensayos de 30 y 30, con -22 puntos en el coeficiente de a favor y en contra, lo que representa el quinto mejor balance de toda la liga tanto en un valor como en otro. Eso sí, se ocupa una plaza menos, una notable sexta posición, ya que Extremadura CAR Cáceres ha aprovechado mejor sus esfuerzos y, con peores números, ha sumado un triunfo más. La casualidad hace que tras el parón al que se ha llegado después de esta jornada sea el cuadro extremeño el que visita el Juan Rojas, en un duelo directo por la quinta plaza.

Por lo tanto, la tercera victoria, segunda con bonus ofensivo de URA Paycar, se torna clave para haber abierto otro camino distinto a sufrir por la permanencia, lo que se determinará claramente antes de que llegue 2020. Tan es así como que se depende de si mismo para coger la quinta posición, como se ha dicho, y se afrontará un calendario menos duro visitando Arquitectura y recibiendo a CR Málaga para concluir la primera vuelta del campeonato. Eso lo saben dentro de las filas unionistas, cada vez más firmes en el planteamiento de juego y más sólidas mentalmente hablando. Mucho tiene que suceder en esas tres jornadas antes de que se repita en casa recibiendo al CAU Madrid, cuarto actualmente, como primer partido de la segunda vuelta, y se visita a un Jaén espléndido que se ha encaramado segundo con siete victorias y una derrota, ello después de que el choque por la primera plaza haya sido para Ingenieros Industriales sobre CRC Pozuelo por 20-32.

En cuanto al 7-46 logrado frente al XV de Hortaleza, el farolillo rojo de la tabla, que sirve para soñar o para ‘cuentas de la lechera’, según deparen las jornadas siguientes, bien de confirmación de lo que se está percibiendo prácticamente desde el inicio de temporada o bien de decepción de ocasiones perdidas, no se puede catalogar para nada sencillo pese a lo que dice el marcador. Justo es eso lo que invita al optimismo, la actitud sostenida durante los 80 minutos, que no permitió alegrías locales. Defensas férreas de entrada, con control de juego de Unión Rugby Almería Playcar pese a no dominar con claridad las primeras melés, fue importante ensayar con convicción de lo que se estaba haciendo tan pronto y un robo en el momento en el que los madrileños más presionaban en la búsqueda de su primer try, con cruce de campo de lado a lado para subir el 0-12 al marcador y marcar distancias también anímicas.

Desde ese momento se estabilizó en partido y se consolidó el juego cruzado, en la melé ya superior, sacando ventajas e incluso recuperar balones que eran de introducción de Hortaleza. El viento no ayudó a las transformaciones, solo una de cinco, pero la fortaleza de pensar en lo siguiente y no en lo que ya ha sucedido ayudó en todo momento al XV almeriense. Los locales salieron con juego a mano brillante, fruto de ello su ensayo al poco de comenzar la segunda mitad, si bien URA Playcar no tardó en restablecer la situación con posesión, sumando fases y dando continuidad, sin llegar al ritmo que se quería y viviendo unos contactos muy duros, porque Hortaleza no le perdió la cara a partido en ningún momento. Nacho Pastor vio que sus tres cuartos trabajaron bien, con la verticalidad que les pide siempre, en un choque difícil pero bien controlado ante un rival directo, encima con victoria de cinco puntos.

El preparador valenciano ha añadido a su satisfacción que se regresa a casa sin lesiones ni sanciones, y con una carga más grande que solo los puntos que se han sumado: “Poco a poco y sin tener un día fluido, se ve que sí estamos en competición y como equipo se crece, con el trabajo del entrenamiento viéndose salir en los partidos y valorándose que sirve para ganar”. A esto ha añadido que “los chicos están entregadísimos con el proyecto, están muy trabajadores y enfocados, con ganas de más; la sensación es que los partidos se quedan muy cortos, se quedan con ganas de seguir jugando y disfrutando”. Para Pastor, “lo mejor es la tranquilidad y la competitividad de esta jornada”, pensando ya en que durante el parón hay tiempo de sobra para preparar con minuciosidad y en las mejores condiciones posibles el próximo encuentro frente a Extremadura”.