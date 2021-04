En propio feudo y con público, por fin, por primera vez en toda la temporada, el XV cruzado buscará ponerle ‘título’ a su extraordinaria temporada. Y es que, sí, se ha empujado metro a metro para ser dueño de su propio destino, hasta que se ha llegado a la quinta jornada de la segunda fase, la décimo sexta global del curso, por delante de todos los demás. Fueron cayendo las victorias aplicando el más puro sentido del ‘partido a partido’, sin mirar más lejos hasta que se tuvo que manejar el ‘vértigo’ de unas alturas en la clasificación que nunca se habían pisado. Se hizo con humildad, y se sacaron adelante partidos no muy brillantes, pero siempre sacrificados, para cerrar la primera fase impoluta. Once de once, y después trece de trece, llegó la derrota, e igualmente se supo encajar con la misma herramienta de la humildad. Se tuvo tiempo para la épica en Las Rozas, con ella mantenerse líder, y ahora se jugará una final para ser campeón.

Jaén Rugby, con problemas de homologación de Las Lagunillas, ha aceptado el acuerdo planteado por URA Playcar y el último partido, en el que no se juega nada, si bien eso es faltar a la verdad en este deporte, se disputará el domingo en el Juan Rojas. Será a partir de las 13.30 horas y habrá público algo más de un año después en el mítico recinto. Con la rigurosidad que ha aplicado el club en cada momento, responsable de modo extremo y meticuloso ante la COVID-19, se continuará dando ejemplo desde una organización modélica, plazas muy limitadas y con preferencia para los socios, y se vivirá un gran espectáculo con total garantía de seguridad de los asistentes. El derbi andaluz se presenta muy atractivo, asumiendo los unionistas que será muy complicado obtener la victoria y que esta sea, por si es necesario, con bonus ofensivo. No depende de nadie, ya que es Pozuelo quien debe ganar, de cinco a poder ser, y esperar.

El encuentro en El Valle de las Cañas dará comienzo a las 12.30 horas, y se va a saber a qué atenerse durante toda la segunda parte del partido propio. En el campo madrileño comparecerá un CR Málaga que buscará entrar como tercero en el playoff por el ascenso, retando al equipo más en forma de esta fase y un claro favorito por presupuesto a militar en la máxima categoría el próximo año. Una mínima opción le queda a Ingenieros Industriales, que está cuatro puntos por debajo de los malagueños y que si se concluye en la tercera plaza tendría que hacer cuentas con los otros dos terceros de los grupos A y B. En su caso, visita este mismo sábado el Valle del Arcipreste de Majadahonda. Clasificado el conjunto de Hernán Quirelli ‘Falu’ varias semanas atrás, y medidos los cruces a los que podría enfrentarse, está en juego la gran recompensa de ser campeón de un grupo tan complejo como el C y allanar algo un camino muy empinado.

El técnico hispano-argentino ha recordado la importancia del choque pensando en los cuartos de final de la fase de ascenso, pero también reconociendo que “sería una alegría para nosotros obtener el título honorífico de campeones del Grupo C”. Sobre lo primero, ser primero supone, ya de entrada, “jugar de local el primer partido del playoff”, o lo que viene a ser lo mismo, que el Juan Rojas, y ojalá que con público de nuevo, por limitado que sea el aforo, decidirá el pase a semifinales de los Unión Rugby Almería Playcar. ‘Falu’ ha manifestado gran respeto por Jaén, que “por circunstancias ya no se juega nada, pero que tiene un nivel similar al de los últimos rivales, y también al posible rival que nos toque ya el día 25 de este mes de abril en fase de ascenso”. Hasta ese extremo llega la admiración almeriense hacia Jaén, “muchas cosas por jugar, muchos frentes abiertos, así que se necesita estar un par de puntos arriba en rendimiento”.

Se ha advertido lo que todo el mundo sabe, que es “un rival que no va a regalar nada”, asumiendo que “lo importante es la fase de ascenso, está claro”, pero a su vez que es una ocasión de oro para prepararse del mejor modo posible para disputarla. Quirelli considera “una suerte” que haya tanta igualdad entre todos los primeros del grupo, “cualquiera le puede ganar a cualquiera”, simplemente porque “eso es bueno para el crecimiento de los equipos”, si bien la otra parte no tan positiva es que “te desgasta bastante”, sobre todo cuando se tiene una plantilla corta como le sucede a la entidad unionista. Se ha aprovechado muy bien la semana de descanso que se ha dejado atrás y “llegamos con perfectos, con muchas ganas, y vamos a ver logramos el objetivo, aunque no será fácil, al 50% para cada uno, y a ver qué pasa”, dicho textualmente para finalizar.

El encuentro será dirigido por el señor Jorge Molpeceres, con el que el equipo almeriense ha vencido dos veces, frente a Liceo Francés una temporada atrás y en la segunda jornada de esta segunda fase frente a CR Málaga (35-18). En cuanto a Jaén Rugby, todo un equipazo, no ha tenido la suerte de cara durante esta campaña, teniendo que lidiar con varios problemas que le han restado de su potencial real. Su saldo, respecto a los más fuertes, es de tres victorias tan solo y seis derrotas, con 25 ensayos a favor y 28 en contra, pero sí con cuatro bonus, dos ofensivos y dos defensivos, estos últimos dando testimonio de que han quedado cerca de la victoria ambas veces. En los partidos finales frente a los primeros cayó con Málaga por 23-14, frente a Industriales por 31-25 y ante Pozuelo por 45-18, con victoria contra Majadahonda con resultado de 22-38.