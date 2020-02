URA Playcar, a la búsqueda de ponerse un ‘10’

El XV de Hortaleza visita a los cruzados con un coeficiente de victorias/derrotas que le hace estar como farolillo rojo de la clasificación. Quedan un máximo de 20 puntos en juego para cada equipo, situándose los madrileños a 15 del que lo antecede, Arquitectura, a 18 de CAR Coanda y a esos 20 de Marbella. Está claro que su salvación es una misión muy difícil, puesto que no solo le vale con sacar sus partidos, sino con esperar el fallo de los demás, pero no ha dicho su última palabra todavía. Es más, sabe que esa ‘última palabra’ puede producirse en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas si pierde, y más si lo hace sin que logre sumar ningún punto. Esto lo convierte en un rival más peligroso si cabe y no se olvida en el seno de URA Playcar. Los unionistas, además, están dolidos por su derrota en el campo del CRC de hace una semana, y quieren resarcirse.

Por lo tanto, se trata de un choque al que no le falta de nada, excepto algunos jugadores lesionados, claro, con el aliciente del honor y la ilusión de conservar la quinta posición en la tabla. Sí, Unión Rugby Almería Playcar, como misión en esta contienda, entra en la búsqueda de ponerse un ‘10’, no solo el número de victorias más alto jamás logrado, y a falta de tres jornadas más, sino, más allá, como nota a una excelente temporada en la que incluso queda la sensación de haber podido subir algo más. Por el contrario, el XV de Hortaleza solo ha sido capaz de ganar un partido de los 18 disputados, y suma un total de 7 puntos, ya que su victoria ante CAR Coanda de la jornada 1, por 35-24, le dio un bonus ofensivo, y después sumó uno defensivo precisamente ante los sevillanos, 29-24, y otro contra Arquitectura por un 14-19 que supuso una mazazo en medio de su notable mejoría de juego en la segunda vuelta.

De hecho, ha logrado acercarse más a los grandes en este tramo de campaña, con resultados no muy abultados frente a los rivales que en la ida les pasaron por encima. Ese último punto se sumó hace dos jornadas y después lo ha visto seguido de una especie de ‘sentencia’ en Málaga 55-20, y de un correctivo que era ‘esperado’ frente a CAU (15-53). Contra Unión Rugby Almería Playcar jugó en la jornada 8 con un 7-46 a favor almeriense, partido de récord para el lado de los unionistas al llegar a los 8 ensayos a favor por solo uno encajado. Es el mejor registro anotador de ‘posados’ en marca rival, pero eso no da ningún tipo de confianza de cara al encuentro de este domingo, el penúltimo en casa, o lo que es lo mismo, la penúltima ocasión de ver al equipo esta temporada, lo que la afición, a buen seguro, tendrá en cuenta para darle un colorido muy especial a la grada del Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas.

Además, no fue un partido ‘amable’ aquel del campo de Hortaleza, puesto que, pese a la amplitud del marcador, a su término se había cobrado dos rojas, una para cada bando. Esta vez el árbitro será Rafael Alcalde, que esta temporada ya ha estado en el feudo almeriense con el rotundo 26-58 de la jornada tres a favor de Ingenieros Industriales de Las Rozas. Es el único triunfo visitante de los seis encuentros pitados en el Grupo C, siendo una de las cinco victorias de los locales el 42-27 de Marbella precisamente sobre el XV de Hortaleza. Solo le ha arbitrado en esa ocasión a los madrileños. Siendo su segunda temporada en la élite, el curso anterior tampoco hubo suerte para URA Playcar con él en el choque que el dirigió frente a CRC Pozuelo, también en el Juan Rojas, con un marcador de 7-40 a primeros de febrero, en la jornada 17. Para poner final a los datos numéricos, XV de Hortaleza ha hecho 35 ensayos y ha recibido 115, el que menos y el que más respectivamente.

Para Nacho Pastor, “en principio, nos tiene que servir de preparación para esta recta final de temporada, nos visita el último de la clasificación y a priori está claro que somos favoritos para la victoria, pero como siempre digo, no puedes fiarte nada de nadie, porque a pesar de la diferencia en la clasificación, si no estamos al cien por cien cualquier rival te toma la medida y te da un susto”, ha dicho. Sabe que el calendario del cuadro madrileño es “complicado”, además de que desea “asegurar el partido para darle una alegría a la afición, porque en casa solo restan dos, este y el de Arquitectura, y hay que aprovechar para dar consolidación al estilo de juego, ya que, pese a que todo apunta a que no se va a sufrir, matemáticamente ahora a un punto de eludir la promoción, en ningún caso se dejará de trabajar y presentar la mejor versión, por respeto al trabajo, respeto al grupo y respeto a la afición”.

El entrenador de los cruzados ha reconocido que sí que “hará rotaciones para los que llevan acumulados muchos minutos de juego, algunos llegan el cien por cien y otros rozan el noventa por ciento, y a estas alturas de la liga eso pesa”. Es además “una forma de dar opción a los que menos han jugado, e incluso de probar algún cambio de posición para los momentos en los que haga falta haya repuesto en las posiciones en las que sufrimos cuando hay alguna baja”, ha añadido. En cuanto a disponibles, “salvo Emilio Arias, que sigue sancionado, sí están todos disponibles, lo que es una alegría para disponer un equipo muy competitivo y sin fiarse en nada, con un XV potente y cambios de nivel para afrontar el partido con las mayores garantías”. Ha animado a la afición a acudir y disfrutar de que su equipo “está consiguiendo resultados históricos”.