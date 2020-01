URA Playcar cataloga de partido clave la visita de Liceo

Definido como “el partido más igualado de la jornada” y matizado como “de los mortales”, Nacho Pastor no ha restado ni un ápice de relevancia a la visita del Liceo Francés al Juan Rojas. El quinto recibe al sexto, igualados a victorias y separados por dos puntos a favor de Unión Rugby Almería Playcar, merced a dos bonus ofensivos más de los almerienses que los madrileños. En el resto de los duelos es cierto que hay un Jaén – Ingenieros Industriales espectacular, el segundo recibiendo al primero, pero esa parece otra liga distinta. De ahí lo de ‘los mortales’ utilizado por el técnico unionista de cara a lo que espera que sea “a priori un partido con las armas en todo lo alto, uno de los duelos directos más competidos del fin de semana”. En referencia precisamente al momento en el que se encuadra, “volvemos a jugar en el Rojas, volvemos a casa, en una semana histórica para Almería por el choque España-Escocia justo antes”.

Dejando todo el protagonismo a Las Leonas XV, el URA Playcar – Liceo se ha retrasado respecto al horario habitual. Las chicas de José Antonio Barrio serán las protagonistas, empezando su encuentro a las 12.00 horas, teniendo como el horario oficial para el partido de División de Honor B el de las 14.30 horas. Y ojo, porque la grada estará abarrotada para el primer plato, seguramente más vacía para el ‘postre’, pero con ambientazo tanto dentro como fuera del recinto durante un duelo que puede decidir bastantes cosas respecto al futuro cercano de ambas escuadras en este Grupo C de DHB. Pastor ha metido en el contexto la influencia de esa cita histórica internacional: “Se modifica el horario habitual y contamos con toda la afición y todos con los medios para un partido que, al ser justo después del de España contra Escocia, contará con un gran ambiente y que será el colofón a una fiesta del rugby en la provincia; los aficionados van a poder disfrutar el doble”.

URA Playcar está “con ganas de quitarse la espinita del partido anterior contra Industriales, en el que se tuvieron muy pocas opciones frente a un equipo muy superior”, comenta Nacho Pastor, para el que “no obstante, fuimos capaces de meter 20 puntos y consolidar algunas de las fases de juego en las que venimos demostrando capacidad”, añade para finalizar con que eso se logró “a pesar de la potencia del adversario”. Se refiera a “los saques de lateral y la melé”, ambas armas que “vamos a intentar aprovechar, que esos dos elementos puedan ser decisivos ante un rival directo y en casa, que nuestra afición disfrute del trabajo que está desarrollando el equipo”, asegura. El valenciano deja claro que “va a ser un partido interesante”, sin duda alguna, porque además acompaña el rival. En ese sentido, “de Liceo Francés se destaca todo, es un equipo con muy larga trayectoria, con muy buena escuela, muy buena base, muy buena formación en los jugadores, que se ha reforzado y que está desarrollando buena campaña”.

Reconoce que “es cierto que sus resultados son irregulares”, pero añade que “se puede decir lo mismo de nosotros”. Estando igualados en los números, si bien URA Playcar ha hecho 17 ensayos más pero Liceo Francés ha encajado 9 menos en lo que va de temporada, más ataque cruzado y más defensa liceísta, el técnico local avisa de un “partido competido en los contactos”, por lo que se va a “intentar que la delantera permita tener la posesión y, una vez conseguida, ser verticales y aprovechar los tres cuartos par busca espacios e intentar sobre todo construir, abrir campo, y que esa movilidad precisamente permita llegar a la zona de marca”. De nada vale el partido de la primera vuelta, en el que logró una victoria histórica en un campo hasta ese momento prohibido. El marcador fue contundente, de 13-34 con cinco ensayos frente a uno. Era la jornada 4 y supuso el primer triunfo del curso tras ceder frente a CAU, Jaén e Industriales, siendo exactamente igual la situación de la segunda vuelta.

Liceo Francés comenzó la liga ganando en casa de Arquitectura y después en su propio feudo a Málaga, para pasar a enganchar cuatro derrotas a su paso por la zona dura del calendario, incluida la citada frente a Unión Rugby Almería en segundo lugar de esa secuencia negativa. Ganó a Marbella como local y de nuevo cayó varias veces seguidas, dos, en Sevilla y ante Pozuelo para volver a vencer a domicilio frente al XV de Hortaleza y recuperarse con triunfo de cierre de primera vuelta contra Extremadura. En la segunda mitad del campeonato ha vuelto a doblegar a Arquitectura, pero no ha podido igualar buen resultado ante Málaga, con el que perdió cerrando el año. 2020 lo ha iniciado con otra derrota contra CAU y el partido en el Juan Rojas aparece pintado de rojo en su lista de obligaciones. El choque estará dirigido por el señor Josué García, que no ha pitado hasta el momento a ninguno de los equipos esta temporada, pero con el que jamás Liceo ha perdido. La pasada le dirigió dos choques (25-38 en campo de Olímpico y 59-0 a Marbella), hace dos le pitó otros dos más con sendas victorias, precisamente ante URA (25-36) una de ellas, y arbitró también un URA – Arquitectura que acabó 22-20. Este curso ha conducido tres encuentros en el Grupo C y se han saldado con otras tantas victorias visitantes.