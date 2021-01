Que nadie se lleva a engaños, porque este bloque construido por el Extremadura CAR Cáceres sigue la línea de formar grandes conjuntos descrita en años anteriores. Dicho esto, la victoria de URA Playcar lograda en El Cuartillo debe tener la consideración de extraordinaria, ante un temible adversario y aplicando la enorme capacidad de adaptar el juego a las circunstancias. Es extraño que ningún ‘tres cuartos’ cruzado haga algún ensayo, sobre todo cuando la suma del equipo en el partido es de cinco. Sí, esta vez el try tuvo a la delantera como protagonista, tres por primera línea, con Royal Mwale monopolizando la anotación, uno desde segunda línea, siendo ‘Mono’ el autor, y otro más de tercera línea, materializado por Lucas Melián, puro ‘8’. Además, se comenzó por detrás en el marcador, con un try ‘madrugador’ llegado en el minuto 4, pero no se miró el tanteo y se siguió el plan de juego para irse al descanso con 5-14, a falta de un ensayo más para el bonus ofensivo, y se acabó con 13-33 y otros 5 puntos más.

Único equipo invicto del Grupo C, las matemáticas ahora ya sí han dictado justicia con los unionistas para meterlos, sí o sí, en la fase de ascenso, puesto que sus 36 puntos, en lo más alto de la tabla en virtud de ocho victorias en ocho encuentros, la mitad de ellas con bonus, los hacen inalcanzables para el séptimo clasificado, incluso cuando se ‘normalicen’ las jornadas disputadas. Queda tan solo una cita para cerrar enero, la que será ‘fecha 10’ de la primera fase, y será frente a Arquitectura, que este domingo fue ‘apalizado’ por CR Málaga por 16-63. Tras eso, restará recuperar el aplazado en la cancha de Liceo Francés y visitar a un Marbella Rugby Club que podría jugarse justo el paso a la lucha por el ascenso. Conseguido el logro de entrar entre los mejores en la segunda parte de un campeonato tan complicado como el actual, cabe recordar que se acumularán los resultados conseguidos frente a los otros equipos clasificados, a los que Unión Rugby Almería Playcar quiere tener por detrás, por lo que no bajará pistón.

De lo ocurrido en Cáceres, ese saber sufrir que también es marca de la casa este año, frente a un buen conjunto esta vez que se jugaba muchísimo, dado su mala situación en la tabla. Es más, su calendario se pone muy empinado, con visitas a CR Málaga y a Ingenieros Industriales para cerrar en casa con Liceo. Penúltimos, pero tienen a tiro de un partido hasta la duodécima plaza, saben que todo puede pasar y que sus armas son suficientes para lograr la permanencia. No le sirvieron frente a un URA Playcar de dudas e imprecisiones en medio de un terreno de juego pesado, que no ayudó a que se desarrollara su típico juego de velocidad y habilidad de los ‘tres cuartos’. Encima, a los cruzados les costó sacar rendimiento a su poder de delantera, aunque después sí se pudo utilizar para controlar el marcador. El coraje y las ganas pusieron el resto para ya en la recta final sentenciar y marchar con todo a por el bonus ofensivo, que se logró con el último ensayo a falta de solo dos minutos para la finalización del choque.

Partido complicado en un campo difícil, la falta de inspiración se suplió con sacrificio y carácter, más un buen manejo de las estáticas. Desde touche, bien trabajadas todas, se buscó el maul, con problemas para ejecutarlo al principio y con dos ensayos a raíz del mismo firmados por un Royal Mwale como perfecto ‘finalizador’ de lucha colectiva. Además, desde melé en cinco metros también hubo recompensa, con salida de Lucas Melián para depositar el oval y dejar el encuentro prácticamente ganado. El otro try de Mwale fue de paciencia, de acumular fases y de confiar en la fuerza del talonador para entrar con ‘pick and go’. De ese mismo modo se había adelantado Extremadura CAR Cáceres en el minuto 4, a raíz de una touche, una buena presión, una melé a favor, y todo de seguido, hasta el ruck a pocos centímetros de la raya. La transformación fue errada por el zaguero Disdier y el mal fue un poco menor. Había que remontar y así se puso el equipo manos a la obra.

Se pisó durante muchos minutos la zona de peligro rival y en una touche Mono estuvo muy inteligente para, portando el balón en medio de una indecisión de la defensa, dar un giro rápido e irse al suelo dentro de marca de modo inexorable. La patada, que no era sencilla para Nacho de Luque, puso a los cruzados por delante. Antes del paso por el vestuario llegó otro ensayo más, justa recompensa a pasar todo el tiempo en campo adversario, una vez más con maul a partir de touche, y teniendo como portador al que al final se erigiría como el máximo anotador, un Royal Mwale que repitió y que ‘tripitió’, valga la licencia, en la segunda parte. De Luque subió el 5-14 y la distancia empezó a ser tranquilizadora. Ya a la parte, Extremadura CAR Cáceres niveló el juego y quiso la posesión, pero estuvo listo Royal Mwale, y rápido, para sacar provecho de una grieta por la derecha y hacer el try cerca del banderín de la esquina. Los locales fueron a por todas y su centro Talemaisuva demostró el porqué de ser máximo anotador, con una extraordinaria jugada individual, seguida de golpe a palos dentro de Graciarena.

El marcador se ‘tensó’ hasta el 13-19, partido vivo en resultado y en expectativas tanto de unos como de otros, y fue entonces cuando se sacó más que nunca el carácter de líder para resolver y para lograr el quinto punto. Lucas Melián fue imparable saliendo de la melé, percutiendo contra tres defensores para finalmente depositar el oval, algo que supuso premio a la búsqueda cruzada que fue constante incluso después del try encajado, antes de la patada de castigo que ponía emoción al tanteo. De Luque dejó más atrás a extremeños con su transformación y Unión Rugby Almería Playcar quiso más, quiso el bonus, y se ‘quedó’ con el balón hasta el final. Poderosísima exhibición en maul, empujando y avanzando muchísimos metros, llegó el quinto ensayo y, por fin tras tanto pretenderlo y trabajarlo, ese punto extra que puede tener un valor enorme si la tabla se aprieta en la recta final del campeonato, en una u otra fase.