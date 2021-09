URA Playcar comienza la pretemporada con derrota ante La Vila (56-5)

Para qué ir a mínimos solo por buscar un resultado, cuando nada importa el marcador, si se tiene la ocasión de avanzar hacia lo realmente importante. Las pretemporadas no deben tener otra misión que la de prepararse para lo que viene los meses siguientes, y Unión Rugby Almería Playcar sabe que será muy complicado alcanzar lo que se tiene fijado como objetivo. ‘Probado’ el sabor de luchar por ascender, en esta campaña toca volver a intentarlo, a sabiendas de que todos los equipos se han reforzado mucho. Por eso se ha elegido endurecerse desde el ‘minuto uno’ de esta nueva aventura, con todo un División de Honor de la categoría de La Vila en frente para la primera vez sobre el verde. No es excusa que el 56-5 final es lo de menos, “honestamente, sí esperábamos otro marcador”, ya que realmente es mucho lo que se trae de vuelta de El Pantanal.

Hernán Quirelli ‘Falu’ es el que hace la lectura, porque debe y porque puede, siendo el entrenador cruzado y como especialista en grandes retos, respectivamente. En la que fue su casa durante mucho tiempo, el técnico hispano-argentino sacó muchas valiosas conclusiones sobre el acumulado del trabajo realizado hasta ahora y sobre lo que hay que incidir en la recta final antes del comienzo de la liga. Como primer argumento para el análisis, cabe tener en cuenta que no solo el rival es de categoría superior, sino que además ya había jugado previamente a la visita de los unionistas. Así lo destaca un ‘Falu’ poco dado a las excusas: “Nos encontramos con un equipo superior en ritmo de juego y nivel de contacto; fue nuestro primer partido y ellos ya habían jugado, algo que se notó sobre todo en la primera parte del encuentro”. De hecho, una amarilla a Sebas a los pocos minutos lastró más al equipo, que encajó tres ensayos en inferioridad.

En todo caso, “siempre es positivo poder competir y medirse con un equipo superior”, eso por descontado en la valoración del inconformista míster: “Sacamos varias cosas positivas, pero también el convencimiento de que queda mucho por mejorar”. Y es que la humildad es el primer pilar sobre el que construir este proyecto ‘a máximos’ tanto de ilusión como de ambición. ‘Falu’ no oculta que “sinceramente, yo pensé que íbamos a estar en un nivel un poco más alto, principalmente en organización defensiva y en el volumen de juego en ataque, pero es verdad también que el rival no nos lo puso fácil y se notó la diferencia de categoría”. No es la guerra de URA Playcar, pero sí va a ser la “herramienta”, en palabras del míster, “para analizar lo que somos y dónde estamos”.