URA Playcar, quinto por primera vez en su historia (29-5)

Unión Rugby Almería Playcar anda en el límite de unos objetivos, pensando en si podrá confirmar que no es un sueño aspirar a otros, sobre todo tras cumplir una premisa básica como es saber ganar ‘una final’. El partido más atractivo de la jornada 9 del Grupo C de División de Honor B, por igualado, era el del Juan Rojas, con los cruzados, sextos, recibiendo a Extremadura CAR Cáceres, que vino como el quinto, con cuatro puntos mediando entre unos y otros. Sucedió lo que había previsto Nacho Pastor en la previa, “un partido por todo lo alto”, que cayó del lado unionista tras alternativas, pero con dominio del tiempo y la zona de juego por parte almeriense en medio de gran dureza en el contacto. Lectura muy positiva para el XV cruzado es la compostura durante todo el encuentro, sin demasiada brillantez, pero sí trabajo y esfuerzo para poco a poco avanzar en el tanteo y consolidar un marcador de 19-0 al descanso y de 29-5 al final.

FICHA TÉCNICA URA Playcar (29): Nemo, Momia, Fede, Mono, Toti, Luis Vergel, Cuadrado, Lucas Melián, Juan Graciarena, Dani Pizarro, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Gonzalo Pérez, Jose Méndez, Damián Jurado y Emilio Arias. También jugaron Stratico, Calatrava, Rullo, Valles, Piloto, Manolo Ortiz, Persa y Manolo Manchón. Extremadura CAR Cáceres (5): López, Tavita, Mañanas, Matas, Guillamet, Luis Rodríguez, Noa Bola, Germán García, Amaro, Taljard, Jaime Vela, Barret, Talemaisuva, Martín y Javier Vela. También jugaron Arturo García, Custodio, Gil y Borreguero. Árbitro: Ignacio Chaves. Amarilla a Piloto (m. 78) por parte de URA Playcar, y a German García (m. 38) por parte de Extremadura CAR Cáceres. Tanteo: 7-0, min. 10: ensayo de Méndez transformado por Graciarena. 12-0, min. 20: ensayo de Graciarena. 19-0, min. 39: ensayo de castigo. DESCANSO. 24-0, min. 51: ensayo de Sebas ‘Hacha’ Urgu. 29-0, min. 69: ensayo de Mono. 29-5, min. 79: ensayo de Amaro. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 del Grupo C de División de Honor B disputado en el Juan Rojas ante casi un millar de espectadores.

De hecho, solo la valentía y el honor de los extremeños impidió el ‘rosco’, con un ensayo postrero en jugada ensayada y logrado por un mito de la categoría, el medio de melé Mariano García, justa recompensa a todo su derroche y a su sabiduría. Lo de antes había sido una dura lucha decantada para Unión Rugby Almería Playcar con todo lo que se le está requiriendo esta temporada para el disfrute de su afición, dinamismo de los tres cuartos y contundente delantera, habiendo de ambas cosas en el marcador del intermedio. De hecho, una gran progresión del centro Gonzalo Pérez, ganando más de 30 metros, y después la continuidad en el juego con apertura a la zona libre y la habilidad del también centro José Méndez, esprintando hacia la zona de marca, abrió el marcador en el minuto 10, transformado el ensayo por Juan Graciarena. Fue el ‘9’ argentino el que otra vez anotó, ensayando él directamente, pero con un precio muy alto al caer lesionado cuando intentaba centrar lo máximo posible el tiro posterior.

A partir de una melé en el centro del campo, URA Playcar jugó ‘de libro’, con apoyos y continuidad a raíz de una jugada de pase corto de Dani Pizarro, con la participación de todos los jugadores por la zona izquierda hasta que el medio de melé depositó y se dañó el tobillo en la acción de defensor, cuando ya en zona de marca buscaba aproximarse a palos. Esas dos jugadas de verticalidad tuvieron el complemento de una enorme superioridad en melé, empujando sin compasión hasta cinco metros contraria, en donde se produjeron sucesivos golpes en las correspondientes melés, con expulsión del ‘8’ cacereño y con la concesión de un ensayo de castigo que este año tanto se le está negando al XV almeriense cuando hay motivos más que justificados para concedérselo. En la última acción de la primera parte llegó el 19-0, con paso por vestuarios acto seguido para recapitular y repensar, en ambos bandos, lo que había sucedido.

En ese sentido, mejoró notablemente Extremadura CAR Cáceres, encerrado a URA Playcar en su 22 durante el inicio, pero en una melé con introducción rival, situada en la mitad de campo, el empuje del paquete cruzado arrolló al visitante y recuperó un balón que contemporizó a la perfección Lucas Melián. El ‘8’ sabe que por su costado izquierdo aparece sin faltar a la cita Sebas ‘Hacha’ Urgu y esta vez no fue menos. El argentino fijó y abrió, y el ala, con ventaja por su gran velocidad, en lugar de seguir por banda dio un paso adentro y depositó el oval cerca de los palos. Sin embargo, y ante la ausencia del especialista Juan Graciarena, la patada no entró y el tanto se quedó en 24-0 en el minuto 51.

Se había cogido una buena renta, pero restaba media hora y Extremadura no se iba a rendir, ni mucho menos. Su presión, insistente, no logró tener premio, y en una salida de Lucas Melián para dar oxígeno a los suyos se jugó desde la touche para otra touche en el lado contrario, con la que se montó un maul en el que Mono no perdonó un quinto ensayo que ya olía a bonus ofensivo. Pero ni por esas cedió el conjunto de Cáceres, puro rugby, que continuó a lo suyo, buscando la zona de marca almeriense pese al 29-0, encontrándose con una gran solvencia defensiva de manera permanente, clave de la victoria, pese al último try postrero, en el minuto 79, salvando justamente el honor de un XV de calidad y extremadamente combativo.

Se llegó al final de la contienda con 5 puntos para la cuenta de un URA Playcar que por primera vez en su historia es quinto clasificado, ya pasadas 9 jornadas, con la mitad de triunfos de su mejor campaña, la pasada, a falta de otros dos choques más para el final de la primera vuelta. Para Nacho Pastor lo mejor es la solidez y lo menos bueno es la preocupación por Graciarena, pendiente de la revisión médica. Además, “el vestuario está fuerte, se ha hecho una semana de trabajo fantástica, viéndose en la confianza y en la propuesta, en la que se da un paso más, y se afrontan los próximos cuatro partidos con muchas garantías y con ganas de dar alegrías, pero sin perder la cabeza, con los pies en el suelo por ser un equipo que debe ser currante, y a partir de ahí no se va a dejar de pelear cualquier cosa se ponga al alcance, pero sin trabajo y sacrificio o se va a llegar a nada, siendo eso la marca de la casa de un grupo excepcional”.