Impoluta, once victorias sobre once posibles, embellecidas aun más por los seis bonus ofensivos para redondear a 50 puntos. El récord histórico de los unionistas, firmado el año pasado y que se quedó con opción de incluso mejorarse, porque no se pudo jugar la última jornada, estaba precisamente en once triunfos en una temporada completa, o casi, igualado en tan solo media durante el curso 2020/2021. Líder e invicto, el Unión Rugby Almería Playcar más serio volvió a aparecer en el Bahía’s Park de Marbella y a cosechar una rotunda victoria por 15-43, con 7 ensayos más para llegar a los 59 en la cuenta general, por dos encajados, el segundo por un despiste final, y ser, pese a ello, el que menos ha recibido, con 16, como Pozuelo, con un partido menos. Actualmente es segundo Málaga, con opciones de Pozuelo, tercero, a robarle la posición, mientras que Industriales y Jaén deberán repartirse la cuarta y la quinta, siendo sexto, segura y definitivamente el sorprendente Majadahonda. Estos son los seis que se medirán en la segunda fase, cinco jornadas más, antes del playoff por el ascenso.

Las opciones de haberse clasificado para Marbella eran muy pocas, y pasaban por la victoria frente a URA Playcar, pero desde el primer minuto los cruzados se impusieron por delantera, con melé en 22 contraria y ensayo de Lucas Melián, puro ‘8’, nada más comenzar el choque. Para el descanso el tanteo era de 8-31, el try conseguido otras 4 veces más, por uno recibido a manos del mítico Nacho Molina. El exinternacional, que es el alma de conjunto marbellí, salvó el honor de los suyos tras una primera parte en la que los almerienses brillaron entre las nubes, bajo muchísima lluvia, mostrando todo un abanico de variantes. Así, al poco, minuto 9, y tras acumular fases por delantera, el tarro de las esencias fue destapado por Dani Pizarro para una patada a seguir corta a la espalda de la defensa, sobre la zona de marca, cazada por Emilio Arias para hacer el segundo ensayo. Marcador controlado, después de que el palo escupiese un golpe de castigo pateado por los locales, Unión Rugby Almería Playcar no dudó en nada.

Dominio del juego garantizado desde las melés, en las que se mostró muy firme, el XV de Quirelli se plantó en el cuarto de hora de partido con el tercer try, esa vez hecho por Dani Pizarro a partir de una nueva melé en 22 que condujo, tras la salida de balón, Nacho de Luque. Juego rápido, dinámico, de pase sobre pase, sin precipitación, pese a ello, los cruzados se pusieron con 0-19 por méritos propios, solventes, ideas claras y en perfecta ejecución. Era lo que quería el técnico hispano-argentino, sobre todo para crecer de cara a la segunda fase del campeonato, mucho más exigente pese a que se le ha vencido a todos los rivales con los que toda medirse de nuevo. A pesar de tener un jugador menos por placaje ilegal, Marbella Rugby Club recortó con una patada de castigo esa vez sí dentro, pero en la presión siguiente al saque, y por la superioridad más que manifiesta en melé, se provocó el error local y se volvió a anotar con empuje, entrando hasta la cocina y siendo muy fácil para Lucas Melián.

Era el minuto 28 y el 3-31 no conformó a los unionistas, que se fueron a por otro try al que puso nombre Gaveglio entre una mayor fuerza de la lluvia. Se jugó maul desde la touche en cinco metros, con el flanker cruzado haciendo bueno el magnífico trabajo de empuje de sus compañeros. Marbella tenía que sacarse la espina de verse sometido, y lo hizo el citado Molina a través de una brillante jugada personal. Recuperó el Sebas ‘Hacha’ Urgu, que pateó lejos, recibiendo perfecto ‘Duko’ para patear a su vez el oval bombeado y llegar él mismo a depositar para establecer el 8-31 con el que se cerró la primera parte. En cuanto a la segunda, con el terreno de juego mucho más embarrado y, por tanto, pesado, el desgaste físico fue mayor, el encuentro se niveló al ver desde URA mucho mejor conservar y, con todo, también ‘se ganó’ ese parcial al hacerse dos ensayos más por uno in extremis del rival. Marbella, por cierto, había defendido en el tramo final antes del descanso con mucho sufrimiento, pero con éxito, las melés.

Una gran patada a touche de Emili Arias acercó a Unión Rugby Almería Playcar a la zona de marca contraria, dentro de 22. Se acabó con otra melé que fue un calco de la anterior, con Lucas Melián teniendo tan solo que llevar el oval pegado al pie hasta que el paquete cruzó la raya y, acto seguido, depositar de modo sencillo para el 8-36. Pasó el tiempo sin que nadie más anotase, movimiento de banquillo además por parte de un ‘Falu’ que los quiere a todos enchufados, y se jugó mucho en territorio local, pero sin el fruto de los puntos. Acumular más fases, trabajar para al menos tener mérito, eso es innegociable, y así fue frente a una visiblemente mejorada defensa de Marbella Rugby Club. Pero había alguien muy interesado en ensayar, un Royal Mwale motivado en su último partido con la camiseta almeriense esta temporada. Desde ruck, yéndose por el eje con la inteligencia que lo caracteriza, depositó bajo palos y fue felicitado por todos sus compañeros, que sabían de la emotividad del momento.

Después del final del choque posó con la directiva almeriense desplazada a Marbella, agradecido siempre a esta tierra, que fue su puerta para entrar en Europa hace seis años. Pero antes del término del encuentro hubo recompensa al buen trabajo del XV local, en un robo tras haber recuperado URA Playcar una touche. Resta hizo un buen seguimiento de la sucesión de pases cruzada, cuando se abría balón, y cortó el cuarto que se producía para meterse bajo palos y dejar una transformación sencilla, subiendo el que sería definitivo 15-43. Con gran mérito por todo el recorrido que se ha marcado en esta fase del campeonato, incluso ganando cuando no se ha jugado bien, pero con la suficiente autocrítica como para no quedarse solo en los puntos, sino en las formas de sumarlos, Unión Rugby Almería Playcar suma antes de meterse de lleno en su más importante momento histórico dos grandes triunfos a domicilio, exhibiéndose y siendo el orgullo que su fiel afición, incluso lejos del Juan Rojas por COVID, merece.