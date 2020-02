URA Playcar bate sus mejores registros históricos

Varias bajas, descanso para unos y ocasión de demostrar su valía para otros, Unión Rugby Almería Playcar tenía una magnífica ocasión para romper registro histórico. Hasta el momento, en las campañas anteriores, el récord de victorias se había fijado en 9, también una marca lograda por Nacho Pastor al frente del XV cruzado, por lo que el alcanzar ya las 10 supone que el técnico valenciano se supera a si mismo. Además, lo hace con tres partidos por delante, siendo la gran diferencia respecto al pasado curso que no hay que esperar al final para saber que no se juega la promoción de permanencia. Es más, URA puede ser el mejor de los ‘mortales’, el quinto, para lo que depende de si mismo, comon el acabar con saldo positivo en ensayos y cómputo de puntos. No le resultó fácil, en todo caso, por la demostración rugbística de un encomiable XV Hortaleza en el Juan Rojas, con solo un cambio, pero luchando hasta el final del choque que los deja virtualmente descendido de forma directa.

La primera parte del partido no fue vistosa en su desarrollo, con juego trabado y de poca continuidad, pero con firmeza de URA Playcar para hacer valer esa diferencia notable en la tabla clasificatoria respecto al XV de Hortaleza. Buenas las ideas iniciales de los madrileños respecto a su guion, en un encuentro que matemáticamente les podía poner en Regional, buscaron desarrollarlas con las armas disponibles y sin quemar todas las naves en el inicio. Era evidente que la segunda mitad se les podía poner muy cuesta arriba con solo un cambio. Es por ello que no verse muy descolgados en el marcador fue su misión, logrando llegar al descanso con 19-6 en contra merced a tres ensayos cruzados, dos de ellos transformados, y dos patadas de castigo certeras de los visitantes. En ese sentido, Hortaleza mandó en el tanto hasta el cuarto de hora, porque desde el minuto 4 subió un 0-3 que los unionistas tardaron en superar.

Sin apenas nada destacable en todos esos minutos, más allá de errores o poca precisión, quizá escasa concentración, llegado el primer cuarto de hora, en una touche a favor del conjunto visitante mal gestionada pero salvada in extremis, se produjo un fallo de recepción con avant. Sebas ‘Hacha’ Urgu fue el más listo de la clase y recuperó el balón sin esperar el pitido del árbitro, teniendo tantos metros por delante para correr como a él le gusta para ser letal. Se plantó en la zona de marca para, después, ser acompañado por el acierto de Graciarena en la transformación y subir el 7-3. El ala izquierda dio apertura al marcador local y a una suma de puntos que incrementó la delantera, personificada en Momia, el que a su vez pudo celebrar su cumpleaños con dos ensayos. Hortaleza se jugó a palos otro golpe, distante pero bastante centrado, que Soler supo aprovechar para tensar el tanteo a un 7-6.

Sin dar opción a la alegría visitante, en la misma patada de saque se cuajó una gran jugada de la delantera de URA, en apoyo y con continuidad, que acabó en try, el primero de Momia. Mono como saltador en las touches, estuvo firme en las propias y robó varias de las contrarias, si bien no hubo brillantez almeriense en el desarrollo del juego y se tuvo que frenar in extremis un posible ensayo de los madrileños. Se había jugado sin Josedo, con amarilla, y volvió el pilar para dar otra vez una gran consistencia en melé y delantera. Así, tras una acción de gran mérito individual de Dani Pizarro, que parecía ensayo, se jugó un touche en cinco metros rival para montar un maul infalible y que Momia hiciera doblete, elevando el marcador al definitivo al descanso 19-6. Situación controlada, pero sin sentencia en el partido, había que seguir trabajando duro.

En la reanudación, y cumpliéndose lo que Hortaleza tenía pensado, la imagen del XV madrileño fue mejor, erigiendo un monumento más al rugby por mostrar una actitud que engrandece a este deporte. Desde la patada inicial buscaron el ensayo, con URA Playcar esperando imponer su supuesta superioridad con un ritmo constante. Lo rompió, acelerando, Sebas ‘Hacha’ Urgu, al que le faltó tan solo un centímetro para llegar antes que la defensa en una jugada de las que a la grada pone en pie. Correr, patear y tener las cosas claras, al menos sí logró una melé en cinco que su delantera no perdonó, imparable para ensayo esta vez de Mono. Volvió a repetir mala gestión de la patada de salida del rival y por ello se facilitó el primer try en contra, haciendo justicia al descaro y la honradez del esfuerzo de Hortaleza.

Es cierto que en todo momento Unión Rugby Almería estuvo en bonus ofensivo por diferencia de ensayos, jugando a ráfagas y con acciones individuales para anotar más puntos. De Costa a costa, Manu Manchón tuvo la recompensa a su gran partido con un ensayo por la derecha, asistido por Sebas ‘Hacha’ Urgu, lo que fue seguido de una cabalgada del casi siempre imparable José Méndez, a partir de una melé jugada con velocidad en salida de balón. Pese a todo, en el otro lado del campo no cesó el empeño visitante y su trabajo volvió a tener la recompensa con un ensayo de gran calidad, si bien conseguido a la segunda en una jugada que a la primera parecía ya definitiva, jugando en corto, tirando de habilidad y posando con mérito.

Otra vez Manu Manchón rompió, Josedo le siguió con una descarga magistral y se tuvo opción de try que no se aprovechó, si bien se disfrutó del juego. Tras varios minutos con dos menos por lesión de Pepillo y amarilla a Iván Rubio, José Méndez se lució con otro try magistral en el que él lo guisó y se lo comió, cerrándose el choque con la respuesta de bella factura del XV de Hortaleza, un ensayo encontrando superioridad en la defensa de un Unión Rugby Almería al que le había plantado cara con suficiente combustible en el tanque como para llegar con opciones de anotar al minuto 80. Por parte de los cruzados, sin estar en la convocatoria ni Fede, ni Lucas Melián, ni Emilio Arias, y reservando en el banquillo a Gonzalo Pérez, cuatro de los hombres más determinantes, Nacho Pastor probó cambio de posiciones, con Luis Vergel de ‘8’ o Pablo Calatrava de centro, e hizo coincidir sobre el verde a dos de sus canteranos, los ‘Pablos’, el referido Calatrava, ya consagrado en las formaciones titulares de URA Playcar, y la perla De Quero.