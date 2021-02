El rival, durísimo siempre, no depende de si mismo para conseguir la machada, de completar su remontada desde la zona baja de la clasificación y meterse en el grupo de seis que mirará a lo más alto. A Marbella Rugby Club, al que se le tiene que poner el valor, sobre cualquier otro, de ‘extremadamente competitivo’, no se le puede jugar por debajo del máximo, nunca, y menos este domingo, en el que tienen su última baza de ser sextos. Incluso ganado, están en manos de lo que haga Majadahonda, que tiene cuatro puntos más y un partido menos en el casillero, que recibe a CAR Coanda también el domingo y que hará lo propio con Jaén el próximo día 28, como otra oportunidad de sellar su pasaporte, si es que los marbellíes doblegan al líder invicto y ellos caen ante los sevillanos.

Así, es la paradoja final de la primera parte del Grupo C, que un andaluz esté al completo en manos de otros andaluces, cada uno con sus intereses, claro está, y todos con el honor de buscar la victoria siempre. Es el caso de Unión Rugby Almería Playcar, el club que más claras tiene sus cuentas, que van mucho más allá de completar la ‘vuelta perfecta’. Desde luego que sería extraordinaria la recompensa de acabar invicto, de ganar todos, de sumar once de once, pero la cuestión engancha directamente con la segunda fase, la del ascenso. Como ya se ha dicho otras veces, se iniciará con el acumulado de los puntos logrados en los partidos disputados entre los clasificados, y los cruzados les han ganado a todos, incluido al actual sexto, Majadahonda, en su caso además con bonus.

Así, de concluir la primera fase tal y como está la tabla, URA Playcar tendría en casilla de salida un total de 21 puntos, cuatro victorias de cuatro puntos sobre Málaga, Pozuelo, Industriales y Jaén, y una de cinco sobre un Majadahonda al que solo se le contabilizaría un punto bonus defensivo por su 29-34 frente a CR Málaga. Cabe recordar, además, esa fase es de cinco partidos, clasificándose para los playoffs definitivos por el ascenso los dos primeros de los tres grupos y los dos mejores terceros. En consecuencia, todo lo trabajado por los cruzados en esta primera fase supondrá muchísimo trecho andado y tendrá un gran valor para estar muy cerca del gran sueño de codearse con todos los mejores de la División de Honor B, se logre el paso definitivo o no más tarde.

En cambio, si se metiese Marbella en lugar del XV madrileño, lo haría a costa de una derrota de URA Playcar, que iniciaría la segunda parte con 16 puntos. A esto cabe añadir que se puede perder en el Bahía’s Park y sostener los 21, eso en el caso de que Majadahonda no pinche y se clasifique. Restará otro partido, también correspondiente a la jornada ocho, como el Majadahonda – Jaén, que es el que medirá a un Pozuelo ya clasificado y a un Liceo sin opciones de estar arriba, es más, abocado a pelear por no descender. Un solo punto en Marbella dejará primero, sí o sí, a Unión Rugby Almería Playcar, pero ojo, una derrota sin puntos podría hacer que Pozuelo fuese capaz de igualar a 45 en lo más alto y que la primera plaza dependiera de los coeficientes sucesivos que contempla el reglamento de la FER. Mucho en juego por parte de ambos, hay partidazo.

Para Hernán Quirelli ‘Falu’ no caben las dudas: “Tenemos toda la intención de acabar esta primera parte de la mejor manera posible, jugando un partido serio y siguiendo con lo que es el crecimiento del juego del equipo”. URA Playcar va con todo y a por todo al Bahía’s Park, porque además “en estas semanas van finalizando las recuperaciones de varios jugadores que había tocados”, si bien “se ha podido trabajar a una intensidad más baja de la normal, pero los chicos entienden la importancia de terminar ganando y ya después ponerse a analizar y a ver cómo gestionamos y programamos la segunda ‘rueda’ con los mejores”, dice textualmente. El preparador hispano-argentino recuerda que “Marbella aun tiene opciones de clasificarse, por lo que se plantea un partido muy duro, pero va a depender de nosotros que lo saquemos adelante, al cien por cien física y mentalmente, porque si no, se nos va a complicar”, asevera.

Añade ‘Falu’ que el equipo está “ansioso por jugar tras estas dos semanas de parón, contentos de tener la posibilidad de jugar este partido en Marbella para acabar de la mejor manera posible la primera fase del torneo”. El encuentro va a estar dirigido por el señor Miguel Fernández, que este año solo ha pitado en el Grupo C un Málaga – Extremadura con clara victoria local por 73-6, que hace dos temporadas arbitró un 39-24 de Extremadura precisamente ante Marbella, y que hace tres dirigió un 52-8 en contra de URA en el campo de Ciencias. Son los únicos antecedentes con ambos equipos, solo un partido para cada uno, y ambos con derrotas, en sus seis temporadas en la categoría. Lo último que ha hecho Marbella ha sido perder un encuentro clave para su clasificación, puesto que cedió a manos de Majadahonda por 20-22 en jornada recuperada, y antes cayó en su derbi provincial por 33-3 ante Málaga, pero justo llevaba de vencer los dos andaluces contra Mairena por 26-25 y CAR Coanda por 12-19. Sus dos victorias mas son 16-15 a Liceo y 22-18 a Extremadura.