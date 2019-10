URA Playcar se ahoga en el Guadalquivir

Lo primero que dijo Nacho Pastor nada más concluir el choque en San Pablo: “Habíamos avisado de que el rival viene trabajando bien, y todo buen trabajo se merece tener un momento de suerte, así que victoria merecida”. El problema no fue la propuesta de CAR Coanda Sevilla, ni un “arbitraje complicado”. Tiene mucho más provecho fijarse en los errores propios, y este URA Playcar no fue el que derrotó a Marbella tan solo siete días antes. Es cierto que en el XV titular se introdujeron hasta siete cambios por la necesidad imperiosa de distribuir los minutos de la competición, que terminan por pasar factura a los equipos con la plantilla corta, pero el entrenador ‘cruzado’ ha eximido de toda culpa a los que son ‘menos habituales’ en la formación inicial: “El resultado al descanso fue de 13-10 y al final del partido, con los cambios ya hechos, fue peor, así que no hay nada que objetar al nivel ofrecido por los que esta jornada han sido titulares”.

El desarrollo del partido se produjo con delantera en una patada de castigo que el CAR Coanda diluyó con dos aciertos a palos, ello antes de que llegase el try de los cruzados que de nuevo de daba el mando en el tanteo, obra del centro José Méndez una vez más, en el minuto 25 (6-10). Se jugaba con confianza, si bien no se llegaba a estar cómodo del todo, fruto de lo cual llegó el primero de los ensayos locales acto seguido, prácticamente en la siguiente jugada y sin el tiempo suficiente de madurar ese ‘ir por delante’ que habría metido algo más de presión a un equipo sevillano que, por otro lado, hizo su partido. Así se fue al descanso un choque igualado que podía caer de cualquier lado, ello incluso con la ‘dinamita’ unionista sin ser utilizada, por lo que el plan no estaba yendo del todo mal. Pero el resurgir del mejor Unión Rugby Almería Playcar no llegó a aparecer en ningún momento, pese a la tremenda superioridad en melé.

FICHA TÉCNICA CAR Coanda Sevilla (30): Iñiguez, Gonzalo Pérez-Marín, Calvo, Del Castillo, Kudsi, Gallardo, Saungwemw, Echecopar, Mora, Godoy, Muñoz, Antonio Pérez-Marín, Patherick, Gutiérrez y Mondenutti. También jugaron Sáez, Samb, Martín, Maesso y Ciaurriz. URA Playcar (17): Valles, Rullo, Grasso, Piloto, Krasimirov, Manolo Ortiz, José María Cuadrado, Luis Vergel, Iván Rubio, Graciarena, Sebas Urgu, Gonzalo Pérez, Méndez, Palet y Emilio Arias. También jugaron Momia, Nemo, Mono, Lucas Melián, Dani Pizarro, Sánchez y Damián Jurado. Árbitro: Luis García-Mon. Amarilla para Valles (m. 5) y para Mono (m. 79) por parte de URA Playcar, así como para Muñoz (min. 22) y Ciaurriz (m. 72) por parte de CAR Coanda Sevilla. Tanteo: 0-3, min. 3: patada de castigo transformada por Graciarena. 3-3, min. 15: patada de castigo transformada por Mondenutti. 3-6, min. 19: patada de castigo transformada por Mondenutti. 6-10, min. 25: ensayo de Jose Méndez transformado por Graciarena. 13-10, min. 28: ensayo de Kudsi transformado por Mondenutti. DESCANSO. 18-10, min. 45: ensayo de Calvo. 18-17, min. 56: ensayo de José María Cuadrado transformado por Graciarena. 23-17, min. 60: ensayo de Gutiérrez. 30-17, min. 80: ensayo de Patherick transformado por Mondenutti. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 del Grupo C de División de Honor B disputado en San Pablo ante aproximadamente 100 espectadores.

De hecho, el XV sevillano golpeó primero y ensayó por delantera al poco de la reanudación, situando un marcador que ya obligaba a tener cierta prisa. En esa desventaja llegaron los mejores minutos de los almerienses, que se pusieron a un punto de manera ‘fácil’, percutiendo en delantera y siendo prácticos para en pocas fases depositar el oval en la zona de marca y apretar incluso más (18-17) un marcador muy incierto. Quedaban 25 minutos para el término y se creyó en la victoria, pero se fue inconsistente en la defensa, con una fuga por el ala izquierda que a duras penas pudo salvarse, pero sin claridad a la hora de parar la consiguiente jugada hacia la derecha, con la que CAR Sevilla dejaba todo tal y como estaba, o casi. URA Playcar necesitaba un ensayo transformado para ir de nuevo por delate, lo que rozó sin éxito y puede que sin justicia.

En una melé un poco avanzado el medio campo el paquete cruzado metió en su 22 propia a los sevillanos, incapaces de frenar el empuje visitante. Seguido llegó que se jugaron hasta seis melés en cinco metros, con la lectura natural, porque se había visto apenas un minuto antes, de entrar hasta la cocina, lo que no se permitió por parte local en reiteradas ocasiones, tantas como seis, como se ha comentado. En circunstancias normales la decisión habría sido ensayo de castigo, siete puntos y 23-24, pero no fue considerado así por el colegiado, que eligió amarilla para Ciuarriz, primera línea de CAR, en lugar de sancionar el impedimento reiterado del normal desarrollo de la melé. Lo peor estaba por llegar, puesto que en esa repetición se consumieron prácticamente 10 minutos, lo que acabó por finiquitar las ilusiones de un URA Playcar que no estuvo fino.

Tan es así que en la última jugada del partido, y con la suerte de un bote en la patada que los locales soltaron para librarse de la presión cruzada, en jugada de barullo se decretó ensayo de CAR Coanda Sevilla, disparando el marcador hasta una diferencia nada real en relación a lo visto en el encuentro. A pesar de la jugada ‘central’ en la que se decidió el vencedor, la de las seis melés casi en la raya de marca, desde Unión Rugby Almería Playcar se ha felicitado por la victoria a un equipo muy consistente que venía mereciendo mejores resultados, lo que además conlleva una dura autocrítica que de igual modo se haría si el ensayo de castigo hubiera sido sancionado y se hubiese conseguido el triunfo, algo que tendría que verse, en todo caso, porque restaban varios minutos y el CAR era muy peligroso: “Hay días en los que no te salen las cosas y hoy ha sido así”. Pastor no escurre el bulto.

Para el preparador unionista la lectura estuvo muy clara: “No hemos tenido la contundencia en la línea de juego de otras veces y a ellos hay que felicitarles por la victoria, han hecho su partido, sin un gran despliegue pero aprovechando nuestras pérdidas para cruzar el campo con continuidad; no hemos estado a la altura para aumentar la racha, sin alegría en delantera para una derrota que sí espero que sea terapéutica”. Se refirió Pastor a la realidad actual: “Nos coloca en nuestro sitio, la de un equipo que tiene que dar el 110% y como todo podre, el entorno no nos va a favorecer, así que a pensar en el siguiente partido ya, el minuto uno es ahora, encontrar el equilibrio de nuevo y volver a poner en valor los puntos fuertes en los que basamos nuestro juego; recuperar sensaciones”.