A los cruzados les toca levantar el fortín del Juan Rojas

Después de mucho tiempo se puedo abrir por fin el templo del rugby y disfrutar de una batalla de los cruzados. Hizo honor a ese término el choque frente a un aspirante al ascenso, Ingenieros Industriales, y la fiel afición agradeció a todos los unionistas su esfuerzo para, al menos, rescatar un punto bonus defensivo al que sacarle provecho cuando sea necesario. Y sí, se prevé un durísimo esprint final por meterse entre las tres primeras plazas de lucha por el ascenso sin que todavía se sepa demasiado claro a los equipos que estarán metidos en él. Uno de ellos podría ser perfectamente el CR Majadahonda, que ha vuelto a montar un XV de garantías que le permite soñar con hacerse candidato. Lo saben muy bien en las filas almerienses, que saldrán muy concentradas a por el triunfo.

Además, tienen la motivación de querer ofrecer una gran alegría a la grada tras no haber podido hacerlo en la segunda jornada. Llega otra oportunidad y se ha vuelto a insistir en que lo corto de la primera fase no permite tener tropiezos, o al menos no demasiados. Perder ante Ingenieros fue el de URA Playcar, y sin que pudiera considerarse un descalabro al entrar dentro de lo posible, ahora lo que toca es levantar un fortín en el Juan Rojas. Los planes más ambiciosos se han diseñado sumando todos los puntos como local, y se quiere huir del típico refrán tan peligroso en el deporte, el del buen padre, que se deja en casa todo lo que gana fuera. La marcha a domicilio ha sido excelente, victoria de cinco en Madrid ante Alcalá y triunfo vital y de golpe en la mesa, de cuatro, en Jaén.

Este domingo toca un CR Majadahonda que llega décimo en la clasificación, al que se le guarda un gran respeto después de vivir la gran progresión que vivió el curso pasado, el de su estreno en categoría nacional. Tiene cinco puntos, ha sumado en dos de sus tres partidos, una victoria y dos derrotas. Ganó el debut liguero ante CD Rugby Mairena merced a dos ensayos tempraneros, minutos 2 y 13, que después no pudo remontar el conjunto sevillano, quedando el tanteo final en 12-8. De ahí paso a perder ante Liceo Francés por 19-14, con un try para cada uno y con la sentencia para los majariegos dictada desde el pie, una intensa disputa de patadas a palos que sonrió a los locales. Ahí logró su quinto punto y después le tocó sufrir el poderío de Pozuelo Rugby Unión.

En el segundo partido disputado en su Valle del Arcipreste el marcador fue muy contundente, 5-59, y con él llega al Juan Rojas. Está en ‘números rojos’ según los coeficientes de a favor y en contra, menos 55 puntos y menos 7 ensayos, lo normal cuando se ha tenido que ‘padecer’ todo el poderío de su tan poderoso ‘vecino’ del norte de Madrid, diez kilómetros y doce minutos de recorrido por la autovía A-6. Junto a haber jugado también en casa el primero y haber visitado a Liceo, su primer gran desplazamiento lo va a realizar este fin de semana. No había salido de su comunidad hasta ahora y la visita al Juan Rojas puede tener un lado positivo de motivación extra, o todo lo contrario, ser un engorro al verse rota la ‘comodidad’ de ahorrarse física y económicamente los viajes.

Hernán Quirelli ‘Falu’ ha calificado a Majadahonda como “un rival que, si bien no está en el grupo de los equipos punteros, no nos fiamos en absoluto de él”, ello con la mente puesta en recordar que “la temporada pasada fueron partidos muy duros, y esperamos que va a ser lo mismo este fin de semana”, de modo textual. Respecto a Unión Rugby Almería Playcar ha reconocido que “venimos con el empuje anímico de haber logrado una victoria clave contra Jaén”, pero a eso ha añadido que “sabemos que no nos podemos relajar”, siempre utilizando la primera persona para estar pegado a sus hombres. Para este choque huelga decir que “se está trabajando con la misma seriedad y motivación de siempre, y además empujados por esa victoria conseguida de ‘buena manera’, jugando un poco a lo que buscábamos, así que vamos a seguir por ese camino”, ha dicho.

Con el deseo y la confianza de “que vaya todo bien”, los cruzados han logrado nueve puntos fuera y uno dentro, de mérito todos ellos y merced a su enorme compromiso, buscando ajustar un juego que propone rugby dinámico y dotado de un buen número de armas. La plantilla ofrece momentos de brillantez, cada vez más largos y sostenidos, pero lo que nunca falta es la honestidad de darlo todo en el campo. Eso lo sabe la afición unionista, que a buen seguro va a dar su arropo al XV almeriense en un partido comenzará a las 12.00 horas y va a ser pitado por el señor Jorge García. Con él se ganó a Cisneros por 20-17 en la 2016-2017, se perdió contra Arquitectura por 35-26 en la 2018-2019, se ganó a Hortaleza por 7-46 en la 2019-2020, y se hizo lo propio con Arquitectura 19-10 en la 2020-2021, para un total de tres victorias y una derrota. A Majadahonda todavía no le ha pitado ninguna vez.

Recordemos que los cruzados están cuartos en la tabla a solo cuatro puntos de la cabeza, ocupada por CR Málalaga-La Magdalena, y a tres del segundo, que por ahora es Pozuelo Rugby Unión, y que a ambos habrá que medirse tras el siguiente parón liguero, en el mes de diciembre, de modo consecutivo. Hasta el momento que parece determinante para ver por qué objetivo se luchará al final de la primera fase, no se debe fallar, y eso pasa por vencer a Majadahonda en casa, a Mairena fuera y a Liceo de nuevo en el Juan Rojas. Ahí, después de un bloque de cuatro en el que se incluye Jaén, ya superado, se hará el parón, del que se volverá visitando Pozuelo y recibiendo a Málaga. Evidentemente, habrá ‘madurado’ la clasificación en este tramo central en el que situar las bases de la ambición, pero por ahora ese es el guion, que concluirá con Marbella y CAR en Almería y con Arquitectura en Madrid, controlando también a Industriales.