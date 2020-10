URA abre la temporada ante Jaén

Extraño es el apelativo que mejor encajará en el recinto deportivo señero para el rugby andaluz y español. Nunca se ha jugado en el Juan Rojas un partido de rugby sin el calor del público, pero es verdad que mejor toca valorar que al menos sí habrá partido de nuevo. Uno de los espectáculos deportivos con mayor número de aficionados en la grada en cualquier modalidad deportiva ha sido, precisamente, un URA – Jaén, con el desplazamiento masivo de aficionados verdes para mezclarse con los cruzados, juntos disfrutando y compartiendo el bello espectáculo que ambos equipos, por tradición, han ofrecido sobre el césped. Y es que, pese a los grandes proyectos consecutivos que la entidad jienense ha creado, hasta el punto de ser el primer clasificado y campeón del Grupo C la temporada pasada, méritos más que de sobra para ascender a División de Honor, siempre Unión Rugby Almería Playcar ha logrado jugarle en máxima igualdad.

Hernán Quirelli ‘Falu’ se dispone a debutar como entrenador de los unionistas, y justo lo que hay de trasfondo en esa palabra es lo que más le ha enganchado para entrar a por todas en competición: “Jugamos en nuestro campo, tenemos buenos jugadores en un grupo con muchas ganas y una actitud impresionantes, que me tienen sorprendido, una grata sorpresa ese aspecto para mí, porque después todo lo demás con trabajo se soluciona, pero lo básico, que es la actitud y las ganas, lo tenemos, y por eso no me preocupa en absoluto nada más, simplemente empezar a jugar, que ruede el balón y el tiempo y el trabajo nos van a poner en el lugar que nos merecemos”. El míster tiene, tal y como se ve, motivos más que de sobra para reforzar su ilusión: “Ha sido mucho tiempo parados, todo esto es nuevo para todos, hemos estado seguramente todos los clubes con muchísimos problemas para realizar una pretemporada que esté acorde a la exigencia que se nos viene, pero indudablemente las ganas suplen todo eso”.

Los lemas los tiene claros desde el principio, “jugamos en nuestra casa, jugamos en el Rojas, somos el URA, y seguramente va a ser muy difícil ganarnos aquí, así que quien venga con la intención de ganarnos va a tener que dejar todo y un poquito más”. Para ‘Falu’ el peor es el entrenamiento del viernes, “para definir el equipo y los convocados, a algunos les tocará estar y a otros les tocará esperar, y es lo más desagradable para el entrenador, decidir quiénes son los que juegan, pero el torneo va a ser largo y todos van a tener oportunidades”. Eso sí, todo entra dentro de un proceso: “Estamos en una mejora constante, día a día vamos mejorando cosas, va mejorando nuestra situación de recursos también, porque esta semana hemos entrenado en el Juan Rojas, lo que nos ha dado un salto de calidad en la utilización de los espacios”. Hasta ahora había sido “entrenos en espacios recudidos, y la percepción del juego cambia totalmente”, a lo que el hispano-argentino añade que “sin duda nosotros no vamos a estar en nuestro pico de rendimiento, ni mucho menos”, textualmente.