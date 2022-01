URA aplaza su segundo partido de 2022

No tiene una bola de cristal, sino conocimiento científico y sentido común. Tal y como lo explicó Joaquín Vizcaíno, médico de Unión Rugby Almería, ha pasado esta semana. Si hace siete días advertía de lo que se avecinaba, ahora ya está aquí un segundo aplazamiento consecutivo para el primer equipo cruzado, que es “el primero que el este club solicita en los dos años de pandemia”, según ha matizado Miguel Palanca. El presidente se enorgullece de la gestión seria y de una absoluta responsabilidad que con respecto a la COVID-19 ha llevado esta entidad unionista, razones no le faltan, siendo inevitable este contagio masivo.

Así, no se pudo jugar la primera jornada del año, la novena del campeonato, al estar afectado su rival de turno, Marbella Rugby Club, situación sobrevenida, a lo que sigue que no se pueda disputar la segunda, la décima del torneo, por los propios contagios. Son 14 los jugadores del primer plantel, entre los infectados y los contactos estrechos, los que merman seriamente las filas de Unión Rugby Almería Playcar, “ya lo decía el doctor, que venían momentos complicados”, lo que Palanca explica por la convivencia en las mismas casas de todos ellos. Es una situación sobre la que no se puede hacer nada desde el club, solo esperar.

En permanente contacto con los afectados, preocupados por su estado, que es bueno y no reviste peligrosidad en los síntomas, se ha actuado donde sí se ha podido, ‘fuera’ de esos focos de las viviendas, ya que la vuelta de la Navidad, y en uso del citado sentido de la responsabilidad, se ha visto acompañada de un cribado masivo entre todas las categorías de los cruzados. Así, “toda la familia del rugby de Almería ha pasado durante tres días por el Juan Rojas para hacer prueba de antígenos, más de cuatrocientas se han efectuado, de cara a poder dimensionar con certeza la verdadera incidencia de la COVID en el club”.

Durante miércoles, jueves y viernes de esta semana, en horario de tarde y con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos, teniendo a Joaquín Vizcaíno a la cabeza de la operativa, rugbiers de todas las edades han cumplido con la petición del club. Los test de antígenos han sido el cortafuegos a su vez, y los resultados han permitido llevar a cabo un sábado de diversión y competición de las categorías inferiores de los más pequeños, entre los sub-6 y los sub-12, concentración de rugby gradual en el Juan Rojas con participación de Universidad de Granada, CR Málaga, Jaén Rugby, Fuengirola Rugby y URA a través de la unión entre Marrajos de Adra y Club Costa de Almería.