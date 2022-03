URA opta al ascenso en la visita de Getxo RT

Descansa Pozuelo Rugby Unión y cuatro de los seis primeros se miden entre si en una jornada ya muy avanzada de esta fase, por lo que los resultados que se produzcan cada vez tienen más peso. URA Playcar, cuarto, recibe a Getxo RT, tercero, y si vence podría situarse incluso primero dependiendo de lo que pase entre Mazabi Santander Independiente e Ingenieros Industriales Las Rozas. En todo caso, si logra su cuarta victoria en la Fase Élite, como mínimo llegaría a la segunda plaza de la clasificación a falta de tan solo tres partidos. Cuento de la lechera, al fin y al cabo, el equipo almeriense prefiere no hacer cuentas y darlo todo sobre el campo, como siempre, único camino verdadero hasta el sueño.

Ya está siendo algo excepcional poder jugar contra los mejores de la segunda categoría del rugby español, pero además se están haciendo de un modo muy brillante. Llega la parte decisiva de la segunda fase, la que va a determinar los cuatro equipos que dirimirán la lucha final por el ascenso en los playoffs finales, y los cruzados están metidos de lleno en la zona caliente por méritos propios y, sobre todo, sin nada que perder. La cenicienta que se calza las botas tiene por delante un duro calendario de cuatro encuentros, comenzando por este de una visita histórica de Getxo, para después visitar Sant Cugat, recibir a Belenos y al final del todo visitar Pozuelo. Como hasta ahora, la táctica es ‘partido a partido’.

El equipo vizcaíno llega al Juan Rojas, que pese a la meteorología adverse otra vez presentará un ambiente de gala, con 16 puntos, uno más que Unión Rugby Almería Playcar, pero con un partido más. De hecho, los tres que lo anteceden en la tabla no han descansado todavía, una baza más a favor de los de Hernán Quirelli ‘Falu’. El técnico hispano-argentino ha recordado que Getxo es un club con mucha historia, que viene de División de Honor, muy buen equipo con una gran cantera, que juega muy bien al rugby”. A diferencia del estilo propio de los equipos del norte, “más cerrado y mucha delantera”, los vizcaínos “mueven el balón mucho y muy bien, rugby moderno, con jugadores jóvenes muy buenos”.

Además, ha hecho las incorporaciones necesarias para reforzarse más, “así que va a ser un partido durísimo”. Sobre su propia escuadra, “hay algunos que están golpeados y que intentan llegar del mejor modo posible, incluso en algún caso no se sabe si podrá jugar o no”. Eso sí, ‘Falu’ se ‘conforma’: “Yo supongo que eso pasará en todos los equipos por la dureza del torneo y por jugar tanto de seguido en esa etapa”. No es excusa, como siempre asegura, y una cosa sí que suple a la otra: “Estamos muy motivados y encima jugamos en el Rojas, en el que esperamos tener el mismo apoyo que tuvimos contra Santander”. No ha dudado en sostener que “jugar de local es un plus con una afición con esta”.