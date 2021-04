URA lanza un crowdfunding para disputar el play off de ascenso

Se podía perder, como sucedió, y ello cambiaba todo. De jugar en casa, con el ‘ahorro’ que supone, a tener que vivir el sueño lejos del Juan Rojas… eso sí, si se logra reunir el dinero que hace falta. Unión Rugby Almería Playcar ha hecho ya, pase lo que pase, historia, la misma que puede ensancharse más sobre el verde del Valle de las Cañas de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el día 25 de abril. Será el escenario del partido de cuartos de final que se ha ganado por derecho propio después de 16 jornadas de liga. Eso es lo que dice el mérito de juego, el mérito deportivo, poder jugar por ascender a División de Honor y codearse con los mejores del país, pero podría no hacerse realidad sin ni siquiera intentarlo. No hay paño caliente que alivie la situación, ni la escriba en palabras bonitas: apretura económica límite de un club muy humilde, que ha sido capaz de obrar una auténtica gesta que merece, al menos, tener un desenlace.

Es por ello que desde la directiva se ha generado un crowdfunding a través del cual conseguir la cuantía que permita realizar el desplazamiento. Midiéndose a presupuestos mucho más altos, ni el XV unionista ni el propio club han podido contar con la grada, para ánimo y aliento en los duros partidos, ni para taquilla, ambigú ni tercer tiempo, pilares fundamentales para el sostén monetario de un proyecto que se ha ‘autosufragado’ siempre, "con ajustadas ayudas públicas en comparación a otros equipos de igual categoría que URA, netamente inferiores a las que perciben nuestros rivales", y sí con la suma de una buen número de empresas que han visto en el rugby una buena fuente de valores, cada una con la aportación que puede. Primero difundido entre sus socios, y ahora lanzado a la luz público, el SOS de auxilio, a una semana y media del cuarto de final, el comunicado oficial de Unión Rugby Almería Playcar recuerda precisamente eso de que “ha sido un año atípico para todos por la crisis sanitaria”.

Precisamente la COVID-19, que se ha mantenido a raya en el seno del club por su comportamiento riguroso en extremo, con absoluta responsabilidad, “podría dar la puntilla a una temporada mágica”, advierte Miguel Palanca: “El virus nos ha restado muchísimo, nos ha hecho más daño del que parece, aunque no ha entrado en nuestro vestuario en ningún momento, lo cual es de agradecer a los jugadores, técnicos, directivos, padres… en definitiva, a todos y cada uno de los que son parte de este club, por su compromiso con los demás”. Extender la temporada y hacerlo sin haber podido contar con los fondos propios que se han generado las pasadas campañas, “que han sido gestionados midiendo el gasto de cada céntimo”, es “un problema serio que para ser atajado precisa de toda la ayuda que se nos pueda prestar”. El presidente cruzado pone una razón de mucho peso: “Es de justicia para los jugadores que puedan participar en este hito histórico para el rugby y el deporte almeriense”.

El primer equipo “se ha ganado en el campo la posibilidad de jugar por primera vez en su historia una fase de ascenso a División de Honor, y si a principios de temporada nos hubieran dicho esto, lo habríamos firmado, sin lugar a dudas”, a lo que de modo textual Palanca añade que “nos habría gustado poder jugar en casa, pero en el deporte unas veces se gana y otras se pierde”. Se cayó contra Jaén por 10-11, luchando hasta el último momento por hacer tres puntos más, al menos, en medio de demasiados nervios, y no se logró. Cruel desenlace a lo que han sido las dos fases regulares, el liderato se escurría de entre los dedos, “pero esto es rugby y no cabe el lamento, y el equipo ha sido puro rugby por su actitud y entrega, haciéndonos sentir muy orgullosos”. El presidente se dirigió a la plantilla para recordar a sus integrantes que “nadie dijo que esto fuera fácil, y el deporte te devuelve oportunidades, y nos la dará más pronto que tarde”.

Yendo a más, y sabiendo el dolor en el seno del equipo, les recordó lo más importante: “Estamos clasificados y cuando pasen unos días nos iremos dando cuentas de lo conseguido”. Como reflexiones ante la cita del día 25, “no vamos de favoritos, y eso es bueno, no tendremos la ansiedad del domingo, y eso es bueno, somos un gran equipo unido; en el deporte se pierde y se gana, y ya está, y estamos a muerte con este grupo; disfrutar de algo que muchos de vosotros no habéis disfrutado jamás y hacednos disfrutar a todos”. De la parte económica no quiere que se preocupen, porque la maquinaria se ha puesto en funcionamiento y el plantel solo debe pensar en ganar a Pozuelo Unión Rugby. De ahí surge esta acción de crowdfunding “destinada a poder obtener el dinero suficiente para afrontar la fase de ascenso, ofrecida a los socios, las empresas, los aficionados y los jugadores, y ahora a toda la sociedad almeriense”.

Con aportaciones desde un euro, en función de la que se haga se podrá recibir algún obsequio del club o participar en un gran sorteo. Así, cada 10 euros se entregará un número para el sorteo de una camiseta de la Selección Española de Las Leonas firmada por todas las jugadoras que disputaron 19 de enero de 2020 el partido frente a Escocia. La cita fue histórica, primero internacional del deporte oval jugado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas. La camiseta irá enmarcada y con una placa conmemorativa. Si la aportación realizada llega a 50 euros, además de las cinco participaciones en el sorteo se regalará a la persona que la efectúe el llavero de URA y la Fundación URA Clan. Si compra un total de diez participaciones, se añadirá al llavero una bolsa deportiva del club. Por último, y a partir de 30 participaciones, se incluirá junto a los demás regalos un balón oficial de juego de URA Playcar. Se debe hacer transferencia al IBAN ES92 3023 0500 1065 4688 9301 indicando nombre y teléfono.