URA busca la primera victoria con cambio de hora

La cita con la victoria se ha fijado una hora antes de lo habitual, con comienzo del partido previsto para las 11:00. El viaje desde Cáceres a Almería no es ni mucho menos sencillo ni tampoco corto, y el rugby no es un deporte profesional, por lo que se ha hecho el gesto de que al menos puedan llegar algo antes a su casa. Será complicado y muy duro, puesto que el 'cero' que se mantiene en el casillero del completo conjunto extremeño no sirve de referencia. De hecho, en el bagaje de puntos tiene un déficit de 47 tras haber 'pasado por las manos' de dos gallos como Ciencias (46-9) y CRC (14-24).

Lo tiene bien claro Nacho Pastor que ha hecho un auténtico ejercicio de deportividad y valores rugbiers al respecto: "Me gusta que los rivales vengan a competir, por el bien de nuestro deporte y por el bien del equipo, o sea, yo lo quiero es que los adversarios lo den todo, hagan su mejor planteamiento y que nosotros estemos a la altura de ganarles".