URA busca la reacción en casa ante el poderoso Liceo

Dice el calendario que tras dos partidos fuera se regresa a casa para continuar por donde se dejó, en el sentido del nivel del adversario. Si el pasado día 21 fue Ciencias de Sevilla el que cerró el Juan Rojas, este domingo día 11, desde las 12:00 y con el arbitraje del señor Joshua Bellido, será Liceo Francés el que lo reabra ante Unión Rugby Almería. Entre medias, los dos se jugaron entre sí, en la jornada seis, el liderato del Grupo C de División de Honor B, por lo que el hecho de que los madrileños lleguen segundos a tierras almeriense con una derrota es casi circunstancial. La batalla será durísima ante un rival con argumento rugbístico de líder, ocupe la primera plaza o no, y que URA no tiene absolutamente nada que perder y sí mucho que ganar.