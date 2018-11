URA cae ante Arquitectura tras un gran arraque

No pudo ser tampoco en Puerta de Hierro en un partido que parecía calcarse al que varias semanas antes se había perdido frente a Ingenieros Industriales en el Juan Rojas. Javier López se mostró prácticamente infalible en las patadas y las tres que metió en la ‘H’ supusieron 9 puntos de renta final de Arquitectura ante un URA que comenzó de manera fulgurante con 0-12 tras dos ensayos en los primeros 8 minutos, el primero de ellos transformado, y ver que el conjunto madrileño le daba la vuelta a la situación para un 20-12 alternando dos ensayos y dos golpes, cuatro puntapiés del citado López para poner a los suyos por delante con holgura. No se rindió el XV almeriense y logró un ensayo de castigo antes del descanso para parar el encuentro en 20-19.

Se había dado la circunstancia reseñable de que con 10-12 en el tanteo vio la amarilla Santiago Martínez, pagando la inferioridad numérica los unionistas de una manera notable, pero sabiendo reponerse y ‘empujar’ para meterse otra vez en la contienda. Sin embargo, a la vuelta del descanso, pese a estar uno más sobre el campo por amarilla al local Martín, comenzó un nefasto carrusel de lesiones consecutivas, las de Padilla, Toti y Carpintero, entre las que llegó la expulsión tempranera de Grasso, sin que Unión Rugby Almería pudiese tener a favor la superioridad numérica apenas unos pocos minutos, los de ‘entrada en escena’ tras el pitido de reanudación a cargo del señor Jorge García. En esas, se encajó el tercer ensayo de Arquitectura, como no, transformado también.

Sí que pudo sacar adelante su punto bonus ofensivo con un cuarto ensayo de Dunn transformado por Nacho de Luque, situándose de nuevo a uno por atrás con el 27-26 y con los de la rosa en el pecho en inferioridad al ser expulsado temporalmente Burmester. Pero la respuesta de Javier López fue otro acierto más a palos para el 30-26 que ponía la victoria a un ensayo sin transformar de los unionistas con 18 minutos que disputarse por delante. Con ese marcador se iba a copiar tal cual lo sucedido ante Industriales, más ensayos que el rival y derrota con dos puntos, bonus ofensivo y defensivo, pero el peor escenario fue el que se presentó en Puerta de Hierro no solo no haciendo el quinto ‘try’ sino encajando el cuarto para el definitivo 35-26, o sea, incluso un punto volado.

En la lectura general, han seguido pesando mucho los errores individuales en los momentos clave, con demasiadas pérdidas en disputas que no deberían de producirse si se quiere jugar con más tranquilidad, e incluso en esta ocasión con un pase interceptado que se ha pagado tan caro como con un ensayo en contra. Desde el punto de vista optimista, y pese a ello, sí se ha cumplido con lo que Nacho Pastor había pedido en la previa, consiguiendo aguantar en todo momento, hasta el último suspiro, manteniéndole la cara al partido, a diferencia de otros previos en los que se había jugado a ráfagas o no se había aguantado hasta el final de la manera más conveniente el mismo nivel. Sin duda, se volvió a dar todo, con aspectos a mejorar en esas indecisiones individuales.

Las concesiones están siendo ‘oro puro’ para los rivales, y Arquitectura no iba a ser menos a la hora de aprovecharse de las mismas en un contexto como el vivido, de partido duro, con lesiones y cambios por ‘sangre’ y con tensión y con mucha intensidad sobre el terreno de juego. Se penalizó esta vez con un punto en caso de derrota o cuatro en caso de victoria, siendo el único consuelo volver a engrosar el casillero particular con el bonus ofensivo. Pastor hizo la vuelta a Almería satisfecho al menos por haber mantenido el nivel y haber dado imagen en la propuesta, “no desangelada”, por lo que se puede considerar que se ha avanzado en el proceso de ‘construcción’ de un modelo propio de URA. No fue además nada sencillo afrontar un choque que hace honor a esa palabra.

Sin rehuir el cuerpo a cuerpo, los cruzados desarrollaron toda su entrega en un encuentro bonito, pero no por la espectacularidad desde el punto de vista del manejo del balón o de grandes jugadas, sino por tratarse de un ‘igual a igual’ entre dos rivales que pretendían lo mismo, o sea, salir de la zona baja de la clasificación. Sin tiempo para el lamento, hay que seguir adelante y preparar un partido muy complicado como el del próximo fin de semana, en el que Unión Rugby Almería regresa al Juan Rojas para medirse al poderoso Liceo Francés en un compromiso de los más llamativos de la temporada. Ante la afición, y con el honor herido por la escasa recompensa a tanto esfuerzo, los cruzados han comenzado desde la conjura para “ver la posibilidad de puntuar sin renunciar a nada”, así resumido por su técnico.

FICHA TÉCNICA

Arquitectura (35): Duijm, San Román, Burmester, Ballvé, De León, Cabeza, Mingarro, Joaquín Rodríguez, Eder, López, Martín, González, Adaro, Gómez y Ricardo Rodríguez. También jugaron Giménez, Pérez, Sánchez-Quiñones, Merino y Hoyos.

URA (26): Grasso, Rullo, Nemo, Padilla, Santiago Martínez, Toti, Cuadrado, Dunn, Pablo Helguera, Damián Jurado, Manu Hernández, Graciarena, Manolo Ortiz, Manu Ruiz y Nacho de Luque. También jugaron Juanma, Biya, Valles, Luis Vergel, Carpintero, Iván Rubio, Varas y Emilio Arias.

Árbitro: Jorge García. Expulsó temporalmente a Santiago Martínez (min. 19) y a Grasso (min. 42) por parte de URA y a Mariano Martín (min. 39) y a Burmester (min. 54) por parte de Arquitectura.

Tanteo: 0-7, min. 4: ensayo de Manu Ruiz transformado por Nacho de Luque. 0-12, m. 8: ensayo de Manu Hernández. 7-12, m. 13: ensayo de Duijm transformado por López. 10-12, min. Patada de castigo transformada por López. 17-12, min. 22, ensayo de Gómez transformado por López. 20-12, min. 37: patada de castigo transformada por López. 20-19, min. 39, ensayo de castigo. DESCANSO. 27-19, min. 48: ensayo de Adaro transformado por López. 27-26, min. 58: ensayo de Dunn transformado por Nacho de Luque. 30-26, min. 62: patada de castigo transformada por López. 35-26, min. 71: ensayo de Eder. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo C de la División de Honor B disputado en Puerta de Hierro ante unos 200 espectadores aproximadamente.