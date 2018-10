El URA se mide al débil Alcobendas en su primera salida

Alcobendas B es último con cero puntos, habiendo hecho solo un ensayo en tres partidos, en el primero, para más señas, y habiendo encajado 19. La lectura sencilla invita a errar, puesto que los madrileños se han medido a tres gallos del Grupo C, de los que, a priori, parece que juegan otra liga distinta aunque no lo sea. Pero en Unión Rugby Almería hay capacidad de análisis, y sentido de la medida.

Antes de recibir a URA han encajado un duro 29-0 frente a CRC, previamente perdieron en casa ante Ciencias por 3-55, y comenzaron la liga, también fuera, cayendo por 31-7 contra Arquitectura. Nacho Pastor, ténico del URA, no se fía: "Su situación en la tabla no tiene que indicar su nivel de juego, ni mucho menos; lo que he podido ver de los partidos que han jugado me dice que tienen una propuesta seria y formal, y que luego es verdad que en la ejecución a todos nos penaliza tener fallos, o ir cortos de banquillo y contar con bajas, pero para nada es desestructurado, tienen una buena escuela".

Al entrenador de URA es algo que le parece básico, "tener un buen principio de juego", y solo espera que la propuesta de su equipo sea mejor asumiendo que "no es un partido fácil, además porque ninguno lo es en el Grupo C, que es muy competitivo".