URA defiende 29 puntos para no bajar

Unión Rugby Almería disputa hoy a las 13:00 su último partido en el mítico recinto y lo hace en la vuelta de la promoción por la salvación ante CAU para defender la renta de 29 puntos de Madrid. Pablo Jiménez, el técnico almeriense, ha recordado que "el domingo pasado se logró un magnífico resultado gracias a la excelente ejecución del plan de juego que se había diseñado". Se tenía claro todo, "sus virtudes, sus debilidades, qué teníamos que hacer, cuándo atacarlas, cuándo hacer los cambios… y todo este planteamiento lo llevaron a cabo los jugadores de manera ejemplar". Pero se suma a dar la orden de 'confianza cero': "Esto no quiere decir que el domingo no vaya a haber complicación, ya que pudimos ver que CAU es un equipo muy fuerte, con una delantera muy poderosa, no rehuyendo de los contactos".

Es más, "metieron tres ensayos fruto de la capacidad que ellos tienen de ir por delante, así que no hay que confiarse lo más mínimo". Se ha vuelto a diseñar de nuevo el plan de juego y "si los jugadores y cuerpo técnico somos capaces de estar concentrados y ceñirnos a él, hay esperanzas de estar una temporada más en División de Honor B". Para el partido habrá varias bajas importantes, lo que hace que las alarmas estén encendidas: "En primera no estarán Quintana ni Oliver, y Rullo está dudoso, pero la buena noticia es que se va a recuperar a Biya, más atrás no estará Emilio Arias, que debutó tras varios meses pero que a los dos minutos se hizo daño, ni con Jules, pero hay solución".

Otro elemento que 'juega el partido' es la fecha tan señalada: "Todos sabemos lo que es la noche de San Juan en Almería, que los jugadores son jóvenes y todo eso, pero no hay problema porque todos están muy motivados porque no olvidan de dónde venimos".