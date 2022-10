El URA se estrena con un empate en Málaga

La última jugada del partido fue golpe a palos a favor de los locales, que habían errado otro apenas unos minutos antes, y con su transformación se acabó el pulso. Tal cual es la definición, un pulso, y tremendamente equilibrado. Muy avanzado el encuentro el conjunto almeriense había logrado ponerse por primera vez por delante tras ir a remolque en el marcador durante la mayor parte del tiempo. Patada lejana, desde la misma raya medular, metida dentro de la H por un fichaje, Leo Rivero, que cuajó una notable actuación en su debut como jugador de URA.

El partido comenzó con el CR Málaga ejerciendo presión sobre la zona de marca rival y, de hecho, cumplió con la máxima de no irse de vacío al pisar 22 contraria. Los minutos iniciales se jugaron con acumulación de touche y melé hasta que, por el ala izquierda y merced a un desajuste defensivo, los locales depositaron el oval pegado al banderín. El 5-0 subió al marcador firmado por el histórico Lautaro Calle, sin que hubiera acierto a palos, ello con inferioridad numérica almeriense por amarilla a Mono. Los cruzados se sacudieron ese empuje inicial de los malagueños y pisaron el campo contrario con dominio de posesión. La touche, muy buena durante todo el partido, fue una llave.

Con ella se dio origen a un maul que por poco entra hasta la cocina sin lograrlo. No se desesperó el equipo de Falu, que insistió en la jugada y acumuló fases, de derecha a izquierda y vuelta, y de nuevo de derecha hasta una izquierda, más débil esa vez, por la que se encontró agujero para try del empate. Era el minuto 20 y su autor fue Vidican en una culminación de trabajo colectivo. Se pasó entonces a una etapa de mucho mediocampo, sin incidencias en zonas peligrosas, pero sin embargo al descanso se llegó por detrás por un error en la entrega en una jugada que no revestía peligro. Una touche firme en la raya de mitad del terreno fue seguida de juego a mano, pero se perdió el oval.

Un error en el pase permitió que interceptara Málaga, con su zaguero Rinero corriendo a la raya de marca de URA de manera imparable. Se había regalado el segundo try y había que rehacerse, sobre todo porque además esa vez sí transformó Lautaro y cayó el 12-5. Se defendió con todo a cinco metros tras montar maul el Málaga, se jugó melé en la zona comprometida y Gonchi mostró su nivel sacando al equipo del pozo. La dinámica cambió y se tuvo posesión a escasos metros de la raya de ensayo de los locales, desaprovechándose dos situaciones en las que dio la sensación de que se podía haber sacado más rendimiento.

La segunda mitad fue un toma y daca inicial hasta que los almerienses cogieron su sitio y se fueron a por algo provechoso. Juego más trabado, superioridad en la melé, que se niveló durante una breve fase para volver a ser almeriense, la presión visitante vio de si una jugada por la derecha, con quiebro y fundamentos para escaparse hasta try de Luis Gómez, transformado, además, y era complicado, por Castro. Habían pasado tres cuartos de partido y se volvía a empezar. Lo leyeron bien desde las filas del URA, de menos a más paulatinamente conforme se acumulaba rodaje, y desde el banquillo Rivero tiró de valentía para elegir palos en un golpe justo en la medular. El 12-15 puso cerca la victoria, el Málaga falló un golpe a palos y la ilusión se esfumó fuera de tiempo con otra patada que, esa ves sí, Lautaro aprovechó para el 15-15 final.