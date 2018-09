URA, listo para el debut en el Juan Rojas ante Jaén

De la nada al todo, con tres partidos en casa consecutivos para URA, en el Juan Rojas comienzan a recuperarse los ecos de la competición nacional. El recinto, mítico, ha permanecido callado durante casi un par de décadas, pero su regreso se va a hacer a lo grande. Considerado por el rugby nacional como un lugar de referencia, lo siguiente es ser templo para los cruzados, y por eso hay conjura para comenzar muy fuertes la cuarta singladura por una categoría muy complicada, la División de Honor B. Va a tener el honor de ser el primer visitante oficial un equipo que también estará de estreno, en su caso de plaza en la segunda categoría española.

El Jaén Rugby que llega a Almería, eso sí, y no se admiten los engaños, está muy reforzado y con intención de demostrar que no está solo de visita en este Grupo C. Lo tiene muy claro Nacho Pastor, el tercero de los estrenos de una mañana de domingo muy especial. Será el primer partido también para este nuevo inquilino del banquillo unionista, que se queda con las vibraciones que le han llegado las horas previas al choque: "Lo más destacable son las ganas que tenemos de comenzar a disfrutar de los partidos de verdad después de toda la pretemporada". Esa sensación la transmite el equipo.