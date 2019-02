URA necesita una victoria sanadora ante Arquitectura

Tan solo ha ganado un partido más, y sin embargo va quinto en la clasificación con 15 puntos de ventaja. Arquitectura ha hecho un uso extraordinario de los bonus, como demuestra que sume 16, el equipo que más lo ha aprovechado de todo el Grupo C de División de Honor B. Sin necesidad de razonar mucho al respecto, se aprecia con la mera observación de los números que no da nada por perdido, jamás, y eso le hace estar tranquilo y optar a ser el primero de los ‘mortales’ tras Ciencias, Liceo y CRC. Ese es el rival de URA, siendo la única victoria que les separa la que el ‘Escuela’ logró ante los cruzados remontando nada menos que tres ensayos y dejando un solo punto a los de Pastor (35-26).

En aquella ocasión, jornada séptima, día 4 de noviembre, se escapó lo que es evidente que habría sido un triunfo de prestigio. En todo caso, esta temporada se tiene la sensación de que se han escurrido demasiados de las manos, pese a lo que, como apunta Nacho Pastor, la situación no es alarmante: “Estamos en la parte baja de la tabla, pero no en el fondo, y eso permite un cierto margen para afrontar con calma, no tranquilidad, pero sí con un poco de perspectiva, el alcanzar el objetivo de logar la permanencia directamente en la fase regular, sin necesidad de llegar a los play off”. El entrenador de Unión Rugby Almería ha confesado problemas de nuevo motivados por las bajas, pero sin lamento.

En ese sentido, el técnico ha explicado que se sigue con bastantes lesionados “después de este bloque de cuatro partidos, en el que se ha notado el desgaste debido a la corta plantilla que tenemos y a que los rivales anteriores en las dos últimas jornadas, Ciencias y CRC, están en la parte alta, y evidentemente eso conlleva un desgaste físico adicional al requerido por otros equipos que tengan unos objetivos más modestos”. Pero el mensaje con el que ha querido que se quede la afición es que “a pesar de esas bajas, seguiremos con la rotación de jugadores en la medida de las posibilidades y afrontaremos este partido como una final más, sabiendo que nos quedan cinco para conseguir el objetivo”.

Sobre el rival, un gran Arquitectura, Nacho Pastor ha dado varias claves: “Está muy bien colocado en la clasificación y además ha demostrado ser un equipo muy competitivo, si bien es verdad que tiene solo una victoria más que URA, pero por el contrario sí que ha sumado muchos más bonus, es decir, que ha puntuado muchas veces”. Como referente cercano ha recordado precisamente el partido de la primera vuelta en cancha madrileña: “Lo demostraron cuando les visitamos, empezando nosotros con tres ensayos en la primera parte, pero teniendo ellos el carácter y la destreza, porque tienen un juego muy dinámico, para remontar el partido y sacarnos ventaja suficiente para impedirnos sumar el bonus defensivo”.

Con estos ‘mimbres’, ha dejado claro que “va a ser un partido en el que el rival seguro que va a jugar bien y en el que nosotros tendremos que sacar la mejor versión, la de siempre cuando necesitamos puntuar y ganar los partidos”, ha manifestado para después pronunciar toda una sentencia: “No nos sirve solo con jugar bien, sino que hay que jugar con la mejor de nuestras versiones”. Sin más, “será un partido interesante en el que nosotros lo vamos a dar todo, y donde los aficionados que nos acompañen podrán disfrutar de una magnífica mañana, con un buen espectáculo, a buen seguro, y como dice el eslogan que más usamos ahora, ‘nos sobran los motivos, nos faltas tú’, que es una forma de ver que hacer ver que hay razones para venir a compartir el rugby”.

El valenciano ha deseado que la gente “siga siendo partícipe de este proyecto” y este domingo hay una nueva ocasión de disfrutar de la pasión en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas. La dirección de la contienda correrá a cargo del señor Mario González y a buen seguro que el ambiente será extraordinario una vez más, buscando emular la ‘épica’ de la victoria clave ante Alcobendas B de hace tres jornadas, antes de afrontar la parte durísima del calendario. Aun quedará un ‘coco’ más, puesto que tras el descanso necesario y balsámico que seguirá al choque frente a Arquitectura, tocará visitar a Liceo Francés, que en esta jornada visita a CRC con la opción de sentenciar la segunda plaza.

Por último, cabe destacar que el conjunto de la rosa en el pecho ha vencido a Alcobendas B en la primera fecha del campeonato, después de lo que encajó cinco derrotas seguidas hasta la visita de Unión Rugby Almería, su segundo triunfo del año. Enlazó por primera vez dos victorias al ganar muy apurado a Ingenieros Industriales en Las Rozas. También ha doblegado a Extremadura en Puerta de Hierro, donde ‘apalizó’ a Trocadero y a Olímpico de Pozuelo, con una trayectoria que va de menos a más, comprobado en el hecho de caer solo de un punto ante CRC y de haber logrado la victoria sobre Jaén. Ha empatado en una ocasión, en concreto en el campo de Cisneros Z (24-24). Equilibrio en los ensayos a favor y en contra (66 y 64 respectivamente), es una muestra más inequívoca de que este domingo se verá un enorme espectáculo.