URA pierde ‘a patadas’ un partido que mereció ganar

Puede suceder en el rugby, y este domingo ha sido un ejemplo de ellos. En un deporte en el que no se discuten las decisiones arbitrales, los golpes de castigo con los que se ha penalizado a los unionistas han marcado el resultado de un partido de mucho empaque de los de Nacho Pastor. Nada que ver con el debut ante Jaén de una semana antes, ante Ingenieros Industriales URA ha dado un paso al frente, ha propuesto y ha mandado, pero finalmente, tras hacer cuatro ensayos frente a los dos de su rival, ha perdido. Lo ha hecho por cinco puntos, lo que supone que, al menos el doble bonus ofensivo y defensivo rompe el cero de la clasificación y se ‘adorna’ con un 2 que se antoja corto por los méritos.

También es cierto que después está el acierto del jugador, y en ese sentido el apertura Gardner ha hecho los 16 puntos de su equipo de la primera parte, con try incluido, como no, transformado por él mismo, y 8 de los 13 de la segunda parte. Como imagen gráfica sirva que el resultado del encuentro sería URA 24 – 24 Gardner, si se midiera como en otros deportes, pero el rugby es colectivo y el particular lucimiento de este gran jugador se ha sostenido sobre la labor de sus compañeros y sobre las decisiones de José Luis Murillo en cuanto a la sanción de casi una veintena de golpes de castigo en las acciones de URA. El punto de mira hoy estaba en su sitio y se ha pagado con tres puntos.

Son los que han volado de un Juan Rojas que ha visto a su equipo merecer los cinco, en lugar de dos, que se pueden tomar, por tanto, como un ‘mal menor’ y como una especie de consuelo ante el trabajo desarrollado. En todo caso, eso es lo más importante, el notable crecimiento de Unión Rugby Almería en solo una semana, todavía con margen de mejora para soñar con una más solvente imagen que permita por fin la victoria. En dos ocasiones no ha podido ser, si bien en la primera quedó lejos y en la segunda se ha acariciado. El cuarto de los ensayos de los cruzados, obra de Sivori, daba la vuelta al marcador a falta de 18 minutos (24-23), pero dos patadas postreras han arruinado la remontada.

El primer ensayo ha sido de Sebas Urgu, con un 5-0 casi inicial que ha anulado Gardner con sendas patadas a palos, respondidas con un segundo try de URA para otra vez aparecer la figura del apertura visitante y establecer el 12-13. En la última jugada antes del descanso él mismo ha dejado el tanteo en 12-16. Se puso peor la situación en el tramo inicial tras el paso por vestuarios, con un try de Petros para los cinco únicos puntos de otro jugador que fuese el ‘10’, pero Unión Rugby Almería siguió con su propuesta y logró encontrar a su delantera en otras dos ocasiones para el citado 24-23. Dentro de los diez últimos minutos llegó el desenlace negativo con sendos golpes que Gardner usó para ganar.

Pese a la derrota, Nacho Pastor ha saboreado lo agridulce de haber sumado puntos, “algo que de cara al trabajo de fondo que hay que hacer para el resto de la temporada es fundamental”. A su juicio, empezar a puntuar ha sido bueno porque “estar a cero duele mucho” y porque “refleja bastante bien lo que ha pasado en el campo”. El planteamiento ha sido con “una propuesta de juego clara, se ha intentado desarrollar cosas, se han cometido errores, que es sobre lo que hay que trabajar, y eso es lo que ha aprovechado el rival, haciendo un partido muy serio, con un gran acierto en la patada, y ahí está la clave de su anotación”. De hecho, 19 puntos han sido con el pie, 15 de ellos en golpes.

El trabajo de la semana con la melé se ha notado, la touche ha funcionado, lo que dice que las estáticas se han desarrollado bien y que “han sido pequeños detalles los que han decidido el encuentro “. Lo que más ha gustado al técnico de los unionistas ha sido que “todos los ensayos han sido muy trabajados, bien de fase de delantera, bien en una touche con un maul, con un par de fases de conquista y unos rucks bien trabajados… y ha habido uno, el último, que con la melé a cinco metros se ha entrado hasta la cocina prácticamente”. El mérito es mayor habiendo visto al rival, “mucho más voluminoso”. Solo resta seguir con el crecimiento y aguardar con todas las esperanzas de sumar el primer triunfo el próximo domingo, otra vez en el Juan Rojas, ante CAR Ce res

FICHA TÉCNICA

URA (24): Sivori, Biya, Grasso, Piloto, Carpintero, Toti, José María Cuadrado, Luis Vergel, Pablo Herrera, Graciarena, Sebas Urgu, Powell, Damián Jurado, Manu Hernández y Rhodri. También jugaron Juanma, Rullo, Valles, Padilla, Montoya, Manolo Ortiz, Varas y Dani Pizarro.

Ingenieros Industriales (29): Carralero, Jáuregui, Vermaak, Ebersohn, Swanepoel, Reneses, Natalino, Maraver, Erades, Gardner, López, Escobar, Petros, Santos y Bueso-Inchausti. También jugaron Baixauli, Javier González, Gabriel González, Villoria y Vermeulen.

Árbitro: José Luis Murillo. Expulsó temporalmente a Manu Hernández (min. 10) por parte de URA.

Tanteo: 5-0, min. 9: ensayo de Sebas Urgu. 5-3, m. 15: golpe de castigo transformado por Gardner. 5-6, m. 22: golpe de castigo transformado por Gardner. 12-6, min. 30: ensayo de Grasso transformado por Graciarena. 12-13, min. 32, ensayo de Gardner trasformado por él mismo. 12-16, min. 40: golpe de castigo transformado por Gardner. DESCANSO. 12-23, min. 44, ensayo de Petros transformado por Gardner. 19-23, min. 51: ensayo de Gosso transformado por Graciarena. 24-23, min. 62: ensayo de Sivori. 24-26. M. 71. golpe de castigo transformado por Gardner. 24-29, m. 73: golpe de castigo transformado por Gardner.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de División de Honor B disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas ante algo más de un millar de espectadores.