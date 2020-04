Fue desde Unión Rugby Almería el nacimiento de la propuesta de los paraguas azules para identificar a las personas autistas que están en la calle unos pocos minutos, atendiendo a las recomendaciones e incluso prescripciones médicas, y evitar con ello que sean insultadas desde las ventanas y balcones. El género humano se ha puesto a prueba en muchos sentidos a causa del coronavirus, la aparición y propagación de la enfermedad ha hecho aflorar una gran avalancha de sentimientos hacia uno mismo y hacia los demás, y desde el club cruzado la actitud elegida ha sido la de mantenerse en sus valores, ya conocidos, y poner el foco en quienes pretenden sumar, en los que no quieren que nadie se quede atrás, sin prestar atención a las actitudes egoístas ni, ni mucho menos, a las de quienes con su acción o inacción restan al bien común y retrasan así la salida.

En ese sentido, ha generado la Cadena Solidaria de Donaciones, aunando las voluntades de quienes desean ayudar a los demás desde distintos ámbitos, sin más, “haciendo equipo”, como manifiesta Miguel Palanca: “Estamos siempre en la Fundación por la labor de echar una mano en nuestro ámbito de actuación, que normalmente es el deporte, pero en una situación como la que tenemos se ha optado por ponernos manos a la obra para intentar en micro proyectos que estén al alcance de nuestras posibilidades, relacionados con la crisis motivada por el coronavirus”. Con todo estructurado y con la carga de ilusión de siempre, el club y la Fundación URA Clan se van a poner en marcha: “Vamos a iniciar varias actividades, casi todas enfocadas a ayudar a aquellas asociaciones que están en nuestro ámbito de colaboración de URA Clan, de la mano también del proyecto Music for all”. Es el momento de “no parar de jugar el partido clave”.

Como inicio y rodaje, “ya se ha iniciado a través de una pequeña aportación de alimentos a Cáritas, que nos hizo un llamamiento, e iniciamos también reparto masivo de 4.000 mascarillas de entrada para la semana que viene, actividad de ayuda a las asociaciones de personas con discapacidad, y posteriormente, a través de un llamamiento a estas asociaciones, afrontaremos problemas que ellas mismas detecten, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que haya en su entorno”, manifiesta el presidente de Unión Rugby Almería, abundando: “Para que nosotros podamos, humildemente, como siempre, poner nuestro granito de arena y ayudar todo lo que se pueda en estas situaciones excepcionales”. Dentro del contexto general del deporte de Almería, Palanca ha insistido en que “está muy claro que todos tenemos que arrimar el hombro, cada uno en la medida de sus posibilidades”.

El mensaje de que “es una situación complicada y que va a costar trabajo salir de ella” es el no debe borrarse de las intenciones para el bien común, como lo es también el optimista de “salir fortalecidos en el aspecto social, de solidaridad y de echar una mano para que nadie se quede atrás”. Son estas cuestiones de las que nadie ha dudado nunca en el seno del club cruzado y la fundación, “se han tenido claras desde el primer momento y vamos a aportar todo lo que esté en nuestra mano, nuestro granito de arena”. A su favor, y el de todos, está ese ‘gen’ definitorio del proyecto URA: “Somos inquietos, siempre inventando cosas y haciendo actividades, y creo que ahora mismo esto de quedarnos en casa, lo que nos tiene a todos encajados, en el sentido de que no podemos juntarnos ni compartir, nos hemos remangado, y a poco que podamos salir y poder seguir ayudando en nuestros frentes, lo vamos a seguir haciendo”.

Miguel Palanca se ha mostrado “convencido de que todo el deporte en general se vuelca en este tipo de acciones, y Unión Rugby Almería y la Fundación URA Clan no iban a ser menos, por lo que van a estar en todo lo que podamos”. El ánimo está en lo más alto en el seno del club unionista, que ha procurado que la actividad no se vea tan mermada como en un principio era de esperar: “Con los sistemas de comunicación de los que ahora disponemos, videoconferencias y demás, se mantienen infinidad de actividades tanto con los niños de Escuela como con los de Academia, sin olvidar a nuestros ‘Uraclanes’, que participan y que se sienten arropados por el aliento del resto”. También continúa la labor de gestión: “Tenemos reuniones con la Federación Andaluza de Rugby y también con la Española o entre la directiva de Unión Rugby Almería, es un no parar acomodándonos a la situación excepcional”.

Desde luego que “no se puede esperar a que nadie nos arregle los problemas, porque esto depende de que todos los españoles nos remanguemos, que nos echemos una mano los unos a los otros y que sigamos las indicaciones y que se vea cómo nos dejan otra vez hacer deporte”. Mientras tanto, “en casa, algo que no quiere decir que hay que quedarse inerte y no hacer nada”. Siempre se ha definido el club almeriense por “no quedarse parado”, y por eso es natural el que “se desarrollan actualmente infinidad de acciones internas, además de que se está elaborando el proyecto de la próxima temporada, reorganizando varios aspectos de los cuerpos técnicos, de la forma de trabajo, con muchísima ilusión porque de esto se va a salir y, cuando se salga, veremos las cosas que han cambiado, y habrá cosas que habrá que pelear, que echarle imaginación, se va a trabajar duro, pero con las ganas que nosotros siempre hemos tenido, estoy seguro de que vamos rompiendo límites y fronteras”.

Eso conlleva “acordarnos de aquellas personas que posiblemente no entienden esta situación que estamos pasando, o que no va en su forma de ver la vida lo de estar parados, para cogerlos del brazo, para llevarlos hacia adelante, lo que todo el deporte de Almería está haciendo”, ha añadido un Palanca que insiste en la moraleja: “Es algo que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos, igual que las asociaciones, que tanto están haciendo, cada una desde su ámbito, porque la ciudadanía en general está dando un ejemplo de solidaridad, y las empresas que están colaborando, los medios de comunicación… entre todos tenemos la misión compartida de salir de esto, de algo que no esperaba nadie pero que no tiene más remedio que afrontarse unidos, que nos hace rearmarnos, adaptarse a la situación, ponerse todo el mundo en vanguardia de las nuevas tecnologías y seguir para adelante”. El presidente lanza así una gran carga de optimismo.