URA sólo aguanta una parte ante Pozuelo

De una mala entrada en el partido, de ser dominados, a ser dominantes, pese a estar lejos de su mejor versión. Errores variados e incluso caídas de balón de las manos, demasiadas a lo largo del choque, la primera parte fue de menos a mucho más para URA Playcar, lo que le dio para, en la última jugada, empatar los dos ensayos de un gigante y dejar el choque en 12-12, para ser decidido en los siguientes 40 minutos. Pero en la segunda mitad encajó cinco ensayos por aplastamiento, sin tener jamás opciones de acercarse a la zona de marca del candidato al ascenso de categoría. Es verdad que en la primera jugada cayó el indispensable Fede, sin el que la melé fue literalmente arrollada. Siendo ya eso suficiente para declinar la balanza, el que vio prematuramente el final fue Lucas Melián en otra jugada desafortunada en la que buscaba romper por el centro, y desde ese momento la inferioridad fue muy manifiesta.

Frío cogió a Unión Rugby Almería Playcar el pimer ensayo de CRC Pozuelo, muy rápida sucesión de pases y errores de placaje tras una mala gestión de la patada inicial. En un minuto tan solo, la calidad madrileña posó el oval en zona de marca, pero sin transformación posterior, eso sí, dando aviso de las intenciones de resolver lo antes posible. Así pareció que sucedería viendo lo siguiente, vistos los errores de pase y las caídas de balón almerienses. La melé, nivelada, estaba un tanto volcada al lado local, pero, sin estar nada cómodo, URA Playcar se sostenía en pie. Pese a ello, la calidad individual de Pérez firmó el segundo ensayo, por el ala derecha, esta vez sí transformado. Se encontró hueco por el lado abierto, y es que resultaba fácil para CRC romper por el centro. Fede agarró un balón y se dispuso a conquistar metros por la izquierda, siguiendo la jugada Graciarena a la perfección para él mismo ensayar.

Se había hecho lo más difícil, sin jugar bien y sufrir, aproximarse en el tanteo, lo que activó a los cruzados para poco a poco ir mejorando y lidiar con la buena presión muy arriba de un CRC que por ahora no cedía. Se tuvo posesión, eso sí, entre los contactos cada vez más duros, que fueron minando el físico de un URA que, sin embargo, culminaría la proeza de nivelar la contienda. El dominio del juego ya era almeriense, firmes en las estáticas, insistiendo, como la parte negativa, en regalar más a quien no lo necesita. Una salida desde la línea de 10 propia no tuvo premio, pero sí acto seguido una enorme jugada individual de José Méndez tras alguna fase en campo rival, ensayando prácticamente bajo palos el centro argentino en la acción con la que se cerró la primera mitad. Lo transformó Graciarena y llegó un 12-12 esperanzador de dar la campanada.

No pudo ser, porque tras la lesión de Fede en la primera jugada después de la reanudación, parado el partido incluso, CRC Pozuelo calcó su inicio de partido y firmó su tercer ensayo. Tranquilo y muy fuerte Canoe, impuso su ley, la del más fuerte, arrasando la melé de un Unión Rugby Almería poco acostumbrado a esta circunstancia del juego. Tocaba ‘pico y pala’ en defensa, encomiable en los primeros instantes, mientras que las fuerzas duraron, pero en una salida rápida, Lucas Melián no dudo en percutir por el lado cerrado y salió muy mal parado, teniendo que retirarse y dejando melé reducida a su marcha. Se borró el cuadro unionista del encuentro, regalando y repitiendo errores infantiles, lo que aprovechó CRC para machacarlo. Desde melé y con pick and go llegó el cuarto ensayo, y quedarían otros tres más, dos por escapadas por el ala, para que al menos hubiera cabida al desgaste defensivo y la generosidad física de URA Playcar, y uno último por el centro después de una fase de correcalles sin dominador claro. Se esperaba el final más que otra cosa, y llegó justo con esa jugada que agrandó más una brecha quizá demasiado ancha