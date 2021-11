URA vence a Liceo a las puertas del liderato (41-8)

Se jugaba en el Juan Rojas y a la vez en el Valle de las Cañas. Primero, doblegar a un Liceo Francés de gran juego, a ser posible con cinco puntos, y después esperar lo que sucediese en Madrid entre el primero y el tercero. Si se sacaban adelante los deberes propios, o bien se podía acabar la jornada como líder o bien se abría hueco respecto al perseguidor inmediato, y pasó precisamente eso último. Se venció, pero sobre todo se convenció, con rotundo triunfo ante un Liceo Francés de extraordinarias maneras al que no se dejó apenas respirar. Cuatro lesionados en las filas madrileñas, gran dureza en el contacto, Unión Rugby Almería Playcar fue una roca, insistió, fue y fue una y otra vez y para el descanso tenía el duelo sentenciado. Cambio drástico de guion respecto a lo visto hasta ahora, la segunda mitad supuso la confirmación de otro bonus.

Los cruzados descansarán para viajar a Pozuelo a optar al liderato del Grupo C en la séptima jornada, y pase lo que pase entonces, seguirán por delante de Málaga, que es ahora cuarto y marca la raya roja de la que no se puede bajar, para cuando este visite el Juan Rojas. Será el siguiente bloque, de partidos tan solo, y por ahora se cumplido a la perfección con lo que era necesario para no perderle la pista al objetivo de vivir la fase de ascenso. Son por ahora 28 de Pozuelo, 25 de Unión Rugby Almería Playcar y 24 de Industriales las posiciones del sueño de pelear por la División de Honor, con los 19 de Málaga, seis menos que los cruzados, y los 16 de Jaén, nueve menos, habiendo dejado cortado, además, al rival de este domingo, un Liceo Francés ya cortado en sus aspiraciones por arriba. Férreo, ya sí URA está empacado en traje de equipo grande.