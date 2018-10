El URA visita al Pozuelo (11:30) a por la victoria sin complejos

En una jornada en la que parece quedar todo eclipsado por lo que suceda en La Cartuja entre Ciencias y Liceo, el primer plato 'fortísimo' del Grupo C en lo que va de temporada, Unión Rugby Almería ha marchado firme a su segunda visita a Madrid (11:30 horas), lugar de victorias de prestigio que han pasado a los anales de la corta historia del club, para precisamente ampliar esa lista. Arriba del todo un solo equipo quedará con pleno de victorias o, en caso de empate, ninguno. Un paso más atrás el CRC Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria quiere dejar claro que es otro año más favorito a luchar por el ascenso, pero URA no se lo va a poner nada fácil. Tampoco un posible 'tropiezo' ante los almerienses va a marcarle definitivamente la temporada, pero sería su tercera derrota, la mitad.

Con 14 puntos merced a tres victorias, dos de ellas con punto bonus ofensivo, y dos derrotas, ninguna de ellas con bonus defensivo, el cuadro madrileño es un rival durísimo para los cruzados dirigidos por Nacho Pastor, pero los retos no dan un sesgo de temor a un equipo que quiere ser valiente: "Tenemos que intentar superar las dificultades del desplazamiento para volver a la senda de nuestra propuesta de juego, más arriesgada, más lanzada, más atacante, más punzante". El preparador unionista no tiene en cuenta la tabla clasificatoria si no es para arrancar de cuajo las sensaciones negativas que están lastrando a su equipo: "Será un buen momento para ver a un URA agresivo, con ganas de recuperar la senda de los puntos y con la necesidad de quitarnos el complejo".

Se ha referido al verse a sí mismos como "equipo de la parte baja de la tabla", y eso es básico "para intentar sacar la cabeza, intentar mirar arriba y recuperar esa confianza que necesitamos para jugar, con menos presión y de una forma más tranquila", sentencia. En todo caso, es realista y así afronta la cita: "Vienen quintos en la clasificación y nosotros seguimos décimos, pero bueno, creo que vamos a poder hacer un buen partido; hemos recuperado a algunos de los jugadores que estaban lesionados la jornada pasada".