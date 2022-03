Última bala en la recámara de Unicaja

Pinta fea la situación actual, el hoy de Unicaja Costa de Almería, pero se sabe que hay motivos para confiar en el mañana y poner el broche merecido a la temporada. Eso sí, la ambición del grupo quiere que sea desde ya, empezando por aprovechar la última bala que queda en la recámara. Partido correspondiente a la jornada 13ª y primero del año 2022 que tuvo que ser aplazado por casos COVID en Melilla Sport Capital, partido por el liderato de la Superliga… pese a todo. Sería historia del vóley español que un equipo que juega dos partidos menos que los demás acabase como primero, eso sí, con el permiso de UD Ibiza Ushuaïa Volley en el cierre de esta fase regular. Resumen: los ahorradores dependen todavía, por méritos, de si mismos.

La mala fortuna persigue a Unicaja Costa de Almería cada vez que debe medirse al que se ha erigido por su buen juego como el principal rival en lo que va de campaña. Cabe recordar que en la segunda jornada liguera, plagado de bajas, con Curro Sáez de líbero a receptor y tapando agujeros, se ganó en Melilla por 2-3 contra viento y marea, cayendo incluso lesionado Raúl García ‘Asensio’. Después, con el equipo a punto para retomar la competición, volando, llegó la COVID para impedir el choque de la segunda vuelta en el Moisés Ruiz, el que este miércoles toca recuperar. Lo de después, ya se sabe. El virus atacó a los verdes, los frenó para la Copa del Rey, y, de nuevo, el virus ha parado en seco al equipo durante una semana.

Esta circunstancia ha traído dos derrotas por ser materialmente imposible poder ir a Boiro y Soria y meter cuatro partidos y dos viajes tan largos en una sola semana. De hecho, el club agradece la predisposición de ambos para fijar una nueva fecha, al ser locales y no suponerles desplazamiento. Recuperando la historia, en toda la del voleibol nacional ha habido tres partidos resueltos sin jugarse, y el derrotado siempre ha sido el mismo, Unicaja Costa de Almería. Este es el único club que ha perdido sin poder defenderse en la pista, con el recuerdo del primer partido de semis del curso pasado por el positivo del ahora melillense Jean Pascal.

Este central cuajó una gran final copera, el último antecedente, que es además muy reciente. De hecho, aun no se ha curado la herida de caer en esa lucha por el título, porque se asume que no se dio la mejor versión posible. La suma sigue en la cuenta de la motivación para afrontar, ante todo, los playoffs por la Superliga. Sí, se prefiere ‘desdramatizar’ el encuentro de este miércoles, cuyo premio a escala de números es muy grande, pero que de no poder sacarse adelante será, en todo caso, de gran provecho. Sumar sensaciones ante el equipo más en forma en la actualidad, un Melilla Sport Capital candidato al título liguero, es algo que no se va a dejar escapar por parte de Unicaja Costa de Almería, mente puesta en ser el auténtico en playoffs.

La verdadera lucha llega después, sin restar importancia al duelo con los melillenses ni al posterior con los pitiusos, ya descendidos. Un detalle añadido a tener en cuenta es que sus dos rivales por la primera plaza se miden entre si el sábado, un Guaguas – Melilla a cara de perro. En lo deportivo, que es lo único importante, los dos equipos se conocen muy bien y es cuestión de quién esté acertado en los momentos clave. Los de Salim Abdelkader tienen un equipo muy definido y sus aportaciones desde el banquillo son muy buenas. La dirección de juego es de Riganti, suplido por un Héctor García que cumple con su rol. Decisivo es su opuesto, Martina, zurdo de dos metros dos centímetros y cuyo cambio es, de modo natural, el hombre de la casa, el capitán Tahiri, cuyas salidas al saque son letales, como demostró en la Copa.

Siguiendo con el equipo ideal en pista, los receptores son Giustiniano y el ex verde Javier Monfort, de corte distinto ambos, y con un reserva de lujo en el banco, Nacho Luengas, que además puede actuar de opuesto si es necesario para su equipo. El que menos minutos goza en cuatro es el joven Mesaudi. En la línea de centrales el citado Jean Pascal Diedhiou hace tándem habitual con Scarpin, bien utilizados por Riganti con buena recepción. El tercer central es otro joven valor recién fichado de Lugo, Rubén López. La pieza que falta por encajar es la que aporta Mario Ferrera, el líbero sevillano que da la estabilidad necesaria para el desarrollo de todo el juego posterior. Él, junto con Jean Pascal, ambos desde Unicaja, son la guinda al proyecto ya potente del curso pasado. Acento argentino y pasado ahorrador, las claves.

Es Melilla Sport Capital el único equipo que ha sumado en todas y cada una de las jornadas disputadas, puesto que tiene tres derrotas, pero las tres han sido en el tie-break, una de ellas precisamente frente a Unicaja Costa de Almería. Las otras dos han sido frente a Palma y Soria a domicilio. Se da otra curiosidad más, y es que han jugado dos desempates contra Teruel y contra Boiro, ganando los cuatro. Con esto, suma 50 puntos en 20 partidos, siete de ellos llevados al límite. Los ahorradores se presentan a la jornada con 48 en 18 partidos reales y un gran coeficiente de sets y puntos, 48 en 20 partidos no reales y peor coeficiente por ‘doble triple’ 25-0 sin jugar.