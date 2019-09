Unicaja Costa de Almería y Chênois Genève prometen un gran espectáculo en Garrucha

Antes de verse las caras de manera ‘oficial’ ya lo habrán hecho a puerta cerrada en dos encuentros a una distancia de cuatro sets cada uno. En ellos, como incluso en el de este sábado, el resultado es lo de menos, puesto que de lo que se trata es de pulir el ‘diamante’ y buscar el mejor juego de cada uno. Eso sí, y por la condición de competitividad innegable en este deporte, cuando el balón eche a volar en Garrucha nadie se acordará de que es un amistoso preparatorio. De hecho, visto lo visto por parte de ambos técnicos, Unicaja Costa de Almería y Chênois Genève Volleyball se han citado para ofrecer un gran espectáculo sobre la pista levantina. Ya han medido fuerzas, ya han mostrado gran parte de sus armas y ya han dejado sobre la mesa el aviso de que nadie debería perderse el choque en Vista Alegre.

El stage de pretemporada de los suizos en Almería ha coincidido con meteorología extremadamente adversa en la provincia, especialmente en Almanzora y Levante, “llevo tres años diciéndoles que es la ciudad más soleada de Europa, y mira”, dice Carlos Carreño, pero lo importante es el contenido del trabajo. El Chênois se trata de un grupo talentoso de jugadores, muchos de ellos jóvenes que se desenvuelven sobre la pista con gran desparpajo, compensados con otros más veteranos cuya experiencia también sale a la luz en cada jugada. Sin un siete titular definido, como es lo lógico a esta altura de inicios de curso, el conjunto de Charly se ha reforzado con el opuesto Gil Hofmans, con el líbero Joud Caseux, con el receptor Nenad Sormaz y con el central Edin Musabegobic, prácticamente uno por posición excepto la de colocador, ocupada por Robin Rey y por Luka Sormaz. En cuanto al resto de la plantilla que se mantiene del año pasado, está el central Ruca Botas, el receptor Quentin Zeller, el líbero Yann Pronnecke y el opuesto Antonio Dos Santos.

Por parte de Unicaja Costa de Almería, en los diez hombres en juego se mezclan fichajes y continuidad, con la principal novedad del regreso de Ignacio Sánchez en la dirección del juego ahorrador. El colocador ofreció una de las imágenes del día el jueves, tras el primer partido-entrenamiento realizado en el Moisés Ruiz, reuniendo a sus tres centrales para poner cosas en común sobre las jugadas de ataque por el centro. Ellos son todos nuevos en el plantel, con el conocido Jean Pascal Diedhiou y los neófitos de verde Nick Amado y Dimitry Baranov. En la posición de receptores sucede a la inversa, con un rostro ‘nuevo’, el de Guilherme Hage, y dos que repiten, uno de la campaña anterior, Fran Iribarne, y otro de largo recorrido, Jorge Almansa. Los dos líberos son los mismos, Álex Fernández y Antonio Casimiro ‘Artés’, siendo una de las grandes novedades el opuesto Pablo Kukartsev. Regresando a Ignacio Sánchez, Manolo Berenguel le da minutos de respiro con la ayuda de Jorge Soriano, fisioterapeuta del equipo que en su etapa de jugador fue colocador.

Todos suman en un bloque sin fisuras entre plantilla y cuerpo técnico, concentrado en la cosecha de éxitos desde el mismísimo día 19 de agosto, en el que se citaron por primera vez para iniciar el trabajo. Ahora ha llegado el momento más esperado, el de jugar: “No sé decir si a mí me gusta más dirigir un partido o el día a día, algo que me divierte mucho, trabajar en los entrenamientos y exigir, pero tras casi cuatro semanas está claro que jugar un partido es un ‘aliado’ para mí porque a los chicos rompen la dinámica, tienen muchas ganas y además se ven otras caras nuevas en el otro lado de la red”. El míster nijareño se muestra satisfecho de lo que ya se ha compartido con Chênois: “El objetivo era aprovechar el tiempo y se ha aprovechado; se notan las carencias típicas de cuándo estamos, pero se ha avanzado mucho; se confirma lo que yo esperaba de los jugadores, algunos me han sorprendido muy gratamente, pero en general están justo donde creemos que deben estar”.

Sobre el conjunto suizo, “un buenísimo rival para las primeras tomas de contacto, que nos exige mucho porque si bajamos la guardia nos puede ganar en cualquier momento, muy ordenado, correoso, con las ideas muy claras, todo eso debido, claro está, a que tiene un entrenador que sabe lo que hace a la perfección”. Ese es Carlos Carreño, para el que igualmente la experiencia está siendo incluso mejor de lo que esperaba: “Así ha sido, porque después de dos semanas solo un día tuvimos doce jugadores y ese día no hicimos juego, hemos hecho solo dos tardes de juego muy, muy básico, y la verdad es que nos he visto bastante bien para lo que hemos hecho hasta el momento”. Especialmente le ha llamado la atención “ese espíritu de equipo y la relación entre los jugadores”, reconociendo que “hay un mundo por mejorar”. La gente joven del año pasado “tienen más importancia este año”, y luego cuenta con jugadores nuevos “que son los que no tenían la relación, pero han demostrado”.

Es “favorable para los dos equipos este tipo de encuentros”, valora, y espera “dar un poquito más para que a Unicaja le sirva mejor, porque ha habido momentos en los que nos hemos quedado algo abajo”. Para los miembros de la plantilla suiza es “una gran experiencia” pese a que el sol se les está resistiendo. Las previsiones es cierto que son mucho mejores para la tarde de este sábado, lo que ayudará a no restar presencia en un pabellón Vista Alegre de Garrucha que recibirá al primer Unicaja Costa de Almería de la temporada: “Siempre se busca dejar al mínimo al rival, porque si se consigue es por hacer las cosas muy bien, pero Chênois no lo va a poner fácil, son las primeras tomas de contacto con la competición y para eso se organizan estos partidos, aunque estoy seguro de que vamos a dar espectáculo y estamos encantados de visitar Garrucha, al que le hago un llamamiento para que nos ayude, ya que es básico el aliento para el jugador, así como a la afición del resto de Almería, que me consta que acudirá porque tienen ganas de ver cómo funciona este equipo”. Es importante recordar que el encuentro se disputará desde las 19.30 horas con la dirección de Susana Trigo y Fernando Pérez, pero antes, tras los entrenamientos de la mañana, habrá un clínic de ambos equipos con los niños y jóvenes de la localidad y la comarca.