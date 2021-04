Unicaja Almería no puede con el gran favorito (1-3)

Unicaja Costa de Almería puso cierre este sábado a una irregular temporada 2020-2021 perdiendo la final de la Superliga Masculina ante un CV Guaguas demoledor, pero con la cabeza alta tras haberla alcanzado cuando se le dio por muerto en las dos eliminatorias anteriores que finalmente ganó a Río Duero Soria y a CV Teruel. Los verdes trataron de alargar la eliminatoria decisiva pero su rival, que certificó su doblete esta campaña, no le dio prácticamente ninguna opción.

Nunca antes se había remontado un 2-0 en contra, pero viendo los pases épicos de los ahorradores de cuartos a semis y de semis a la gran final, cuando parecía que ya no tendría opciones, todo podía ocurrir sobre la cancha del Moisés Ruiz. Los de Manolo Berenguel, sin margen de error alguno y con la presencia de Colito en pista tras perderse el duelo anterior por lesión, tenían la oportunidad de alargar esta última batalla por le título, mientras que los canarios buscaban darla por finalizada y proclamarse campeones de esta temporada 2020-2021 en tierras almerienses. Así, la igualdad reinó en el comienzo de un tenso primer set en el que los locales querían evitar los errores propios a toda costa, pero los nervios típicos de estas contiendas jugaron malas pasadas a uno y otro bando. No lograba despegarse ninguno en el marcador, donde solamente hubo ventaja mínima de un punto hasta el 13-15, favorable a un cuadro amarillo que mostraba más efectividad pero que no pudo ampliarla. De hecho, la combatividad en defensa permitió a los de casa volver a tomar la iniciativa, liderados también en ataque por Colito (19-17). El final de esta manga inicial fue de infarto, perdonando Guaguas con el 23-24 y cayendo del lado ahorrador con un 26-24.

Tras un buen comienzo de Unicaja Costa de Almería en el segundo asalto (3-1), Guaguas puso a funcionar su maquinaria y, después de un tramo igualado, tomó carrerilla en el marcador (11-15). Llegaba el momento delicado para los almerienses, que pararon el partido en el 12-17 de un segundo set que ganó con claridad el conjunto amarillo (19-25), que empataba la contienda y se ponía a dos sets de llevarse el título liguero si los verdes no lo impedían. Los de Berenguel comenzaron el tercero a remolque, tras toparse con una auténtica exhibición defensiva de los foráneos, que parecía que ya no iban a bajar el ritmo (2-6). Los canarios mandaban, los almerienses reaccionaban a ráfagas pero no les era suficiente para alcanzar a los de Camarero, que ya estaban haciendo mucho daño a la moral de los ahorradores. Con el 14-20, Unicaja Costa de Almería puso la mente ya en cómo imponerse en el cuarto set que en tratar de salvar este, que perdió por 19-25. Si la remontada ya era difícil tras las derrotas en Gran Canaria, ahora ya estaba rozando el imposible para un equipo ahorrador errático que empezó muy mal la siguiente manga. La desesperación bloqueó a los verdes ante un oponente lanzado que se proclamó justo campeón de la Superliga con un 20-25 que les daba el partido por 1-3 y la eliminatoria por 3-0.