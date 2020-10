Necesitaba Unicaja Almería vencer a un gran contrincante para tomar confianza y silenciar ciertas críticas exageradas y este sábado logró dicho objetivo. Los almerienses se impusieron por la vía rápida, aunque sudando muy bien la camiseta, a un Melilla Sport Capital que no sabía lo que era perder aún en este arranque de curso hasta que se ha topado con un cuadro verde que ya muestra una clara reacción.

Después de levantar muchas dudas durante la pretemporada y no disiparlas del todo en la victoria frente a Emevé Lugo en la primera jornada (3-1), Unicaja Almería necesitaba dar un golpe sobre la mesa y recoger los frutos de todo lo sembrado en forma de esfuerzo estas semanas atrás. Caer por 3-0 en la cancha Guaguas en la jornada anterior, algo que entraba dentro de lo previsto dado el nivel mostrado por los canarios, dejó claro a los ahorradores que si este curso se quiere celebrar un título hay que pulir, y mucho, un plantel verde que todavía no se ha cerrado. Este sábado, ante Melilla Sport Capital, los verdes tenían ante sí una gran oportunidad para rodarse y tomar confianza.

Los melillenses llegaban al Moisés Ruiz invictos y muy pronto demostraron que no era por casualidad. Los almerienses tuvieron que esperar al 5-4 para ponerse por delante en un duelo que comenzó igualadísimo, aunque fueron los visitantes los que llegaron a tomar más ventaja en algunas fases de este primer set, en el que llegaron a irse de tres puntos (9-12). No obstante, en sus minutos más decisivos se vino arriba el cuadro local, poniendo por primera vez en el tanteador una diferencia favorable de dos puntos (20-18). La labor en bloqueo fue vital para frenar un poco a un Melilla que no se dio por vencido y que perdería esta luchadísima manga por 27-25.

Los de Berenguel visitan el próximo sábado a Rotogal Boiro a partir de las 19:00 horas

El segundo asalto fue prácticamente un calco del primero, con dos equipos disputando un pulso igualado. En esta ocasión fueron los de casa los que llegaron a tomar más distancia, con hasta tres puntos de diferencia, destacando la que tuvo Unicaja Almería con el 20-17. Apretó Melilla en la fase clave de esta manga y, unido a los fallos en recepción de los verdes, pudo nivelar 20-20, aunque los de Manolo Berenguel se pusieron las pilas, sobre todo Colito, y se llevaron también este segundo set por 25-21 para ponerse 2-0 en el global de una contienda que, dada la fortaleza melillense, no estaba para nada decidida.

Se esperaba más guerra de los foráneos tras el 2-1, pero su estado anímico se vio afectado por verse por detrás en el marcador general y la tercera manga la controló el cuadro ahorrador, que no quería que el partido se alargara más de la cuenta. Unicaja Almería se desmelenó ante un oponente tocado y se puso con un 13-7. Después de tanta igualdad en los dos primeros sets, los almerienses por fin llevaban el choque hacia un espacio más cómodo, ya que con el 20-9 los melillenses necesitarían un milagro para evitar un merecido 3-0 final que Unicaja cerró con un 25-15 (3-0).