No es donde siempre, ni tampoco será como siempre. Unicaja Costa de Almería y su gran adversario de los últimos 13 años, el CV Teruel, una vez más se van a ver las caras, pero dentro de la larga historia compartida entre ambos todavía quedaba algo que no había pasado: jugar una semifinal de liga. Sí ha habido antecedentes entre ambos en ese cruce, pero en la Copa del Rey, concretamente cuatro, tres con victoria almeriense y una con triunfo turolense. Sin embargo, será la primera vez en la que medirán sus fuerzas por una plaza en la final liguera, y lo harán en un formato también nuevo para todos: al mejor de tres partidos. El comienzo de la serie se va a producir en el Moisés Ruiz este sábado desde las 12.00 horas, de nuevo ante las cámaras de Andalucía TV, y se continuará, con uno o dos partidos, el fin de semana siguiente en Los Planos. El ‘nuevo clásico’ del vóley español se va ya en busca del centenar de ediciones, siendo este que se avecina el duelo 90 entre ambos.

Unicaja Costa de Almería ha accedido a semifinal tras remontar su eliminatoria de cuartos frente a Río Duero Soria, y lo ha hecho gracias al reencuentro con la afición y a una elevación mayúscula de la confianza en si mismo. Durísima clasificación, a los ahorradores les ha venido bien para comprobar su capacidad de superación, de 3-1 en Los Pajaritos a 3-2, con tres bolas levantadas para no verse eliminados, y 3-1, remontando también ese partido definitivo, en el Moisés Ruiz. Por su parte, el CV Teruel ha hecho lo propio, ha remontado su serie contra Conectabalear CV Manacor tras caer en el Miquel Àngel Nadal por 3-1, controlar el buen inicio manacorense en el segundo choque, ya en Los Planos (3-0), e igualmente remontar el 0-1 del tercer y definitivo encuentro (3-1). El factor cancha estará a favor de los de Miguel Rivera, toda vez que concluyeron segundos la fase regular, lo que obligará a los de Manolo Berenguel a romper su racha negativa en Teruel para acceder a la final.

Dado el interés de los duelos entre ahorradores y aragoneses, para el primer envite por una plaza en la gran final se recomienda adquisición anticipada en el club de las pocas entradas que podrán salir a la venta

Sería, de lograrlo, y se cree en ello más que nunca, la décimo cuarta consecutiva del club ahorrador, la vigésimo tercera de su historia, para romper el equilibrio que a día de hoy existe: 11 ganadas y 11 perdidas. Por tanto, el sueño de la duodécima sigue vivo tras superar a un gran adversario en un fenomenal estado de forma física y mental. Ese sueño se alimenta con las ganas de resarcirse y de demostrar de un grupo de jugadores de extraordinario nivel, que busca reivindicarse unido, teniendo todos claro que eliminar al gran rival es el mejor modo de hacerlo… por ahora. Y es que se jugará con mentalidad de final, porque es lo que inspira un Unicaja Costa de Almería-CV Teruel, pero nada se habría conseguido, en caso de sumar esas dos victorias que hacen falta. Por el otro lado del cuatro, Melilla Sport Capital comenzará en su casa la semifinal frente a CV Guaguas, que después tendrá el factor cancha a su favor, con la ‘devolución’ de la serie al Centro Insular de Deportes.

Ambos han sido más directos a la hora de sellar su pasaporte, con un 3-0 y un 1-3 de los melillenses ante Urbia Uenergía Vóley Palma, y con un 1-3 y un 3-1 de los grancanarios contra Arenal Emevé Lugo. Sin mirar más hacia el sur, la plantilla y el cuerpo técnico ahorradores se centran en su particular misión de plantarse tal cual son frente a los turolenses, ya que las veces anteriores, y van tres esta temporada, no se ha tenido esa sensación. Mucho mejor en el partido de fase regular en casa, eso sí, pero con derrota por 1-3, será la cuarta vez esta temporada, y ya se tienen muy bien aprendidas todas las ‘letras pequeñas’. También lo sabe la afición, que va a arropar, seguro, al equipo almeriense. Solo podrán acceder 200 personas, con la reserva para los abonados de por medio, lo que hace que haya pocas entradas a la venta. Es por ello, y ante previsión de una gran expectación, tanto por el rival como por la importancia del partido, que desde el club se recomiende compra anticipada.

En sendos choques de cuartos de final se ha tenido que ajustar mucho para no irse por encima de lo permitido, por el bien de todos los asistentes además, siempre con la salvaguarda de la seguridad como principal premisa. Así se va a continuar, y por ello se ruega tanto la referida compra anticipada, si no se tiene el abono, como, si es posible, la confirmación de asistencia, o la cesión de plaza, según corresponda, de quienes sí lo tienen. A ese respecto, Unicaja Costa de Almería agradece que, en los tres partidos últimos, en los que ha podido volver el público, ha habido varios de los abonados que han avisado de que no podían asistir y cedido su plaza en la grada para que no pierda colorido ni calor. Con precio habitual de 5 euros, en la sede del club se va a poner a la venta un primer paquete limitado, en horario de mañana , y ya en taquilla, el día del encuentro, se cortará el acceso cuando se complete aforo permitido por la Diputación de Almería, gestora de la instalación deportiva.

Como datos históricos, cabe insistir en que será la primera vez que los dos equipos se cruzan en semifinales, después de diez finales entre ambos desde la 2008/2009. Los turolenses no estuvieron en la 16/17, eliminados por Ca’n Ventura, a la postre el campeón al vencer a Unicaja Costa de Almería. Los ahorradores no han faltado a la final desde la campaña 2005/06, la posterior a la primera liga ganada por Piero Molducci, así que van 13 consecutivas del total de 22. Respecto a las semis coperas a un solo partido, claro, la última fue en 2014 en Guadalajara, con victoria verde por 1-3 (26-28, 25-19, 22-25 y 17-25), levantando el título después frente a Ibiza y con el ahora naranja Pablo Bugallo siendo el MVP. En 2012, en Teruel, ganó el cuadro aragonés, organizador y campeón. En 2010, en Zaragoza, la victoria fue ahorradora por 1-3, ganando también el título en la final frente a MultiCaja Fábregras Sport. En 2008 también ganó Unicaja, también en Teruel, por 2-3, y se cayó en la final contra Ciudad Medio Ambiente de Soria.