La gran noticia para el club almeriense es poder contar de nuevo con ‘una parte’ de sus incondicionales, tan solo 200, pero suficientes para sentir algo que se tenía en el olvido: el cariño y el arropo directo desde la grada. Sin embargo, y a pesar de no jugarse nada por segunda jornada consecutiva, el contexto deportivo de la visita de Vóley Textil Santanderina no es nada agradable. No es un plato de buen gusto para los ahorradores que haya la más mínima posibilidad de hacer de verdugos de nadie, y menos de un club precisamente con una afición tan numerosa y respetuosa como el cántabro. Todo un espectáculo el Matilde de la Torre, puede que justo haya sido la pandemia la culpable de que el rendimiento del equipo no haya sido el mejor en una buena parte de la temporada, por aquello de privar a los de Marcelo de Stefano de ese jugador ‘extra’ que ha venido siendo su hinchada desde al año 2014.

Esta ha sido su séptima campaña en la máxima categoría del voleibol nacional, con una sexta posición como tope por arriba, una plaza que retó al comienzo del curso al formarse un grupo de gran nivel bajo la dirección del experimentado técnico. En su fortín han caído siete veces y han vencido seis, con dos y dos tie-breaks, los dos de victoria, en sus dos últimas jornadas, separadas por tres días, contra Boiro y este miércoles frente a Ibiza en partido recuperado. El anterior fin de semana como local igualmente lo saldó en el desempate, pero con derrota, eso sí, frente a un Guaguas ya en números de líder. En resumen, la progresión cántabra está ahí, y el fruto de la misma es tener una última carta con la que eludir el descenso. De visitantes han sufrido más, 3-0 su última salida, en Melilla, si bien la anterior lograron un 1-3 en la pista de Lugo, donde comenzaron a creer al encadenarla con un 2-3 en Almoradí.

Son dos de las tres victorias a domicilio que han sumado, remontándose la primera a la quinta jornada, otro 2-3, en Barcelona. Con 26 puntos en su casillero, fuera del descenso a las puertas del ‘día final’, no dependen de si mismos, sino de lo que UD Ibiza Ushuaïa Vóley haga frente a un Barça Vóley que va a jugar nada menos que tres partidos en tres días, algo que se empeora al meter dos viajes a Soria, a casa para recibir a Manacor y a Ibiza, todo seguido, bajar del autobús o del avión y entrar en las sucesivas pistas. Así, las cuentas de Textil son que jugarán con el ‘transistor’ siguiendo lo que suceda en el Es Viver, que si ganan en el Moisés Ruiz por 0-3 o 1-3 y no suman nada los pitiusos, habrán logrado la permanencia, y que si pierden… incluso así podrían salvarse. Eso sucedería si Ibiza no suma nada en los dos que le restan, y si UBE L’Illa Grau no saca ningún punto de Almoradí, ambas condiciones obligadas, sobre todo porque castellonenses e ibicencos deberán jugar entre si a posteriori de este fin de semana de locos, con muchas posiciones abiertas todavía.

Aunque los ahorradores ya tienen atado el tercer puesto, no quieren caer derrotados otra vez y llegar con malas sensaciones al 'play off' por el título

Todo puede suceder, también que pasen de estar en las manos de Ibiza a estar en las de Castellón. Los tres tienen opciones de permanencia, y solo el cuadro pitiuso depende de si mismo antes de entrar en la última jornada de la fase regular. En ese sentido, podría haber sentenciado el descenso el miércoles, en el caso de no haber visto cómo Textil le remontaba después de haberse puesto 1-2, tras perder el primer set. El cuarto cayó del lado local por 25-22 y el quinto fue dominado con solvencia por los de Marcelo de Stefano, que se ganaron una última bala. El central brasileño Renan Levandoski fue el más destacado, con 20 puntos, 5 de bloqueo, 2 de saque directo y 13 de ataque sobre 22 bolas, seguido por su compatriota Gabriel Henrique Silva, receptor, con 19 tantos en su casillero particular. El póker carioca se conforma con el también receptor Leonardo Almeida, 13 puntos, y el colocador Felipe de Melo.

El seis inicial de este último partido contó con Dimitrov como opuesto, pero con un volumen menor de ataque en el reparto, como así también Luis Martín, con el que se repartió los minutos. Toda una institución en el club, como es el utrerano Calzón, jugó todo el encuentro, al igual que el líbero Unai Larrañaga. Este último, junto con Martín y De Melo, más el receptor Adrián García, son los cuatro jugadores que se ficharon procedentes de Arenal Emevé Lugo en una transformación profunda que se inició desde el banquillo, con el cambio de José Ignacio Marcos, otro mito en el club, por el argentino De Stefano. Otro histórico de la entidad de Cabezón de la Sal es el líbero Chimo Bárcena, experto y hombre de la casa como lo es Óscar López, receptor, ambos dando equilibrio a la juventud de Lucas Bermúdez, colocador con pasaporte brasileño, el quinto de la plantilla, Aurelio Rodríguez, un central ‘producto propio’, y José María Hernández, colocador, producto de la Permanente y segundo entrenador asistente, estando de segundo el propio Bárcena.

Con el liderato sin decidir, entre Guaguas y Teruel, la cuarta y la quinta plazas, entre Palma y Melilla, la sexta y la séptima, Soria y Manacor, la octava, entre Boiro, Lugo e incluso, carambola máxima, Ibiza, y la undécima, entre Textil Santanderina, el propio Ibiza y UBE L’Illa Grau, el único’ tranquilo es Unicaja Costa de Almería, que supo tras vencer a Palma que iba a ser tercero, sí o sí, pasara lo que pasara en las dos jornadas finales, más Almoradí y Barça, descendidos. Eso sí, le toca algo poco atractivo, como es ser juez en medio del desenlace por abajo. De lo que no cabe la menor duda es de que los verdes van a ir a por la victoria, como es obligado y justo, por respeto al rival y a la competición en si, que no puede verse desvirtuada. El conjunto ahorrador, además, volvió dolido de su imagen en Los Planos y quiere resarcirse, algo necesario para mirar a la cara a los playoffs, a los que no quiere entrar con dos derrotas consecutivas. Además, la vuelta de la afición bien merece el brindis de un triunfo, la suma de sensaciones en todos los aspectos. Con todos disponibles, casi todos al cien por cien, por fin se va a saber si será Río Duero Soria o Conectabalear CV Manacor en cuartos de final.