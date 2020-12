Si algo se quedó claro en los pasados meses, ya metidos en verano, es que la fase regular de la Superliga simplemente determina una numeración ordinal, pone en fila los equipos y ser primero no tiene ningún valor que se vaya más allá de contar con el factor cancha a favor en los playoffs. Sin embargo, desde el mismo inicio de esta temporada, incluso antes, la presión externa que ha recibido, y que sigue recibiendo, Unicaja Costa de Almería es muy significativa. En el ámbito interno del grupo se ha ido depurando la amalgama de comentarios y comparaciones con el trabajo para la puesta a punto del motor que conduzca a la lucha final por algún título, y que dé la potencia extra para conseguir levantarlo. Sin pausa, y sobre todo sin prisa, aunque desde fuera parezca que sí la haya, los ahorradores saben que estarán preparados para cuando llegue el momento… o los momentos.

El primero de ellos es Manolo Berenguel, que por delante de cualquier otra cosa ha querido poner la felicitación a todos los clubes por la convivencia que están logrando con la COVID-19: “Esto es complicadísimo, adaptarnos a lo que está sucediendo, y hay equipos que van haciendo esfuerzos grandísimos; nosotros también nos hemos visto en esa situación de tener que aplazar partidos para competirlos entre semana, a unos les ha pasado factura, a otros no, pero es un tema muy difícil, que en el sitio menos pensado puede actuar, siendo la actuación de todos encomiable”. Con todo, lo que toca es “rezar para que se pueda acabar la competición, aunque yo parezca pesimista, pero creo que es la realidad”. Ha pedido “que no haya ninguna sorpresa negativa en la Copa del Rey, que va a ser un momento muy delicado, donde vamos a estar ocho equipos y donde es muy factible que alguno no pueda jugar por positivo o incluso estando allí, que se complique la situación”.

Por ello, “lo importante ahora y siempre es ser respetuosos y responsables, y cuanto más lo seamos, llevaremos la competición lo más lejos posible”, y continuando por el Torneo del KO, que está siendo actualidad en estos días ‘extras’ después del que iba a ser el final del año del voleibol nacional, Berenguel se ha mostrado con muchas ganas de afrontarlo. Respecto a la sede, “magnífico que se juegue en un lugar con la historia que atesora el Centro Insular, que además acaba de ser epicentro para el vóley europeo con la modélica organización que ha hecho Guaguas de la CEV”. Sobre la competición como tal, es realmente una quiniela, que se rellena con algo de la supuesta ‘lógica’, pero que muy pocos aciertan, o nadie. Así, hasta ultimísima hora no se ha decidido el rival ahorrador en cuartos, pero al míster le daba lo mismo: “Los cuartos los veo muy, muy peligrosos, pero no para nosotros, sino para todos”.

Echando mano de tópicos, “ya sabemos que es el ‘Torneo del KO’ por algo, que es el torneo de las sorpresas, y sobre nuestros dos posibles rivales, perfilados así hace tiempo, Melilla y Manacor, a mí cualquiera de los dos me daba igual, refiriéndome a lo difícil que será para todos jugar cuartos contra cualquier rival, lo que demuestra el nivel de cómo está la Superliga este año”. Manolo lo ha dejado claro: “Le tengo el mismo respeto a todos, y espero hacer una muy buena competición, pero sin ir de menos a más, porque si vas con ese pensamiento, te mides a cualquier equipo en cualquier ronda y te puede ganar sin ningún tipo de problema”. Que nadie se vea engañado, porque Unicaja Costa de Almería quiere la docena de entorchados de la Copa y para ello jugará: “Trabajar, intentar no ir relajados, que respeten las lesiones y la COVID, y tratar de al menos llegar a la final, sabiendo de la dificultad”.

Y sí, esa es la perspectiva para esta temporada, para cuando lleguen los momentos de ‘la verdad’, y el grupo lo tiene claro: “Jugar las dos finales, intentar ganar alguna de ellas y hacerlo utilizando todo nuestro potencial”. Y es que otra encomienda del técnico nijareño es buscar el máximo de sus hombres: “Que los jugadores que, a lo mejor, se sientan más incómodos o desmotivados por alguna circunstancia, que se sientan más cómodos y más motivados, y que exploten su valía, porque hay algunos que pueden marcar la diferencia”. Incluso con lo mostrado hasta el momento tiene que estar “muy contento”, según confiesa: “Si quitamos los primeros compases, o la Supercopa, muy contento con la línea ascendente del equipo y la predisposición que se tiene; estamos en la tercera posición por méritos propios y si hubiésemos afinado algo más, podría incluso estar más arriba, pero aquí estamos ahora, y creo que todos satisfechos con la evolución, pero a su vez con ganas de más”.

Nadie oculta que ha tocado remontar: “Está claro que al principio nos sentíamos un escalón por debajo, pero ese escalón ahora se ha hecho más chico, si bien todavía sigue habiendo una mínima diferencia, por llamarlo de alguna manera, pero no se trata de impotencia a la hora de comparar o competir con los rivales más duros, sino todo lo contrario”. Ha querido decir con ello, literalmente, que “si seguimos afinando el trabajo, creo que podemos llegar a jugar alguna de las finales y, por supuesto, ganarla”. Por último, una cosa obvia es la continuidad en la progresión, porque aun no se ha visto al mejor Unicaja Costa de Almería 2020/2021 posible, y quienes más saben de vóley, lo saben: “Pensamos en cómo seguir creciendo, el equipo puede crecer muchísimos más, hay jugadores que tovaía no han mostrado toda su valía y lo harán en 2021; mostraremos todos nuestra valía, mostraremos lo que valemos”.