Unicaja Almería defiende su liderato en Teruel

Tener a CV Teruel en la sexta plaza no es habitual, pero tampoco un indicativo de nada. Llega ya el primer gran momento de la verdad, la disputa del primer título, y nadie en la expedición ahorradora duda de que los naranjas estarán en la lucha. Si se ven las caras en Gran Canaria será en semifinales, para lo que ambos deben vencer sus complicadas eliminatorias de cuartos de final. Boiro para los de Manolo Berenguel y Manacor para los de Miguel Rivera, comparten el lado del cuadro y se volverían a medir justo una semana después, y no, esto no supone que alguno de los dos entrenadores se guarde algo este sábado. Un Teruel – Unicaja jamás va desprendido de pasión y rivalidad, la que se ha ido labrando en algo más de una década y media a base de disputar finales entre ambos.

Además, la jornada décimo novena de la Superliga es una prueba de fuego para el ahora líder de nuevo, un bloque blanquiverde que tras el ‘torneo del KO’ tendrá que disputar la nada desdeñable cantidad de cinco partidos. Será el que más cargado vaya de cara a los playoffs, se espera que de ritmo y sensaciones y no de cansancio. Sostener esa primera plaza va a ser muy difícil, y se debe comenzar a lograr en Los Planos. En esa pista se ha vivido la épica turolense en Europa, rotaciones permanentes en las formaciones sobre la pista para sacar el mejor rendimiento posible en cada momento a cada jugador, bien en la Challenge Cup o bien en la competición doméstica. Ahí va en parte de la explicación a la que remitirse para comprender que Teruel haya perdido ocho partidos de liga.

En esa pista también se ha vivido, y está aun fresco en el recuerdo de los aficionados de Unicaja Costa de Almería, la épica verde, remontando la semifinal del curso pasado con dos triunfos al límite dos días seguidos. Tras su gran derroche en el continente, haciendo un gran papel para el voleibol español, ahora Teruel es más peligroso si cabe, al reducir los blancos a los que apuntar. Son 29 puntos los que atesora el cuadro naranja, los que corresponden a nueve victoria y ocho derrotas y ser rey del tie-break, compartiendo trono con Melilla y Boiro, los tres con tres. Los dos últimos partidos para los aragoneses se han resuelto en el desempate precisamente, un 2-3 en San Sadurniño y un 3-2 en Melilla, con ritmo de juego muy alto que va a seguir elevando antes de la Copa del Rey.