Unicaja Almería exprime la semana pensando en Melilla

De partidazo en partidazo, como bien marcaba la hora de ruta antes del comienzo de la competición, la Superliga ‘aprieta’ a todos los equipos y, en concreto, a Unicaja Almería, le pone de seguido una visita al favorito Guaguas y un recibimiento al, por fin parece que definitivamente consagrado, Melilla. Así lo ven desde la casa verde, como un rival temible que, de hecho, llega invicto al Moisés Ruiz, pero a su vez es un rival idóneo para rearmarse plenamente de confianza. Manolo Berenguel, con el debido respeto a su adversario, mira mucho más su lado de la red otra semana más, que ha vuelto a exprimirse al máximo en cuanto a aprovechamiento del tiempo: “Sin duda, el nivel del equipo está subiendo poco a poco, además de que la realidad de lo que hacemos en los entrenamientos no es acorde a la imagen que estamos dando en los partidos”. En algún momento habrá un ‘clic’, y se quiere que sea ya.

El técnico ahorrador, además, ya cuenta con su plantilla al completo, “se nota que se ha incorporado Javier Jiménez, incluso la semana anterior, en la que no saltó y se limitó a rotaciones de atrás, lo que mostró ya fue buenísimo para el grupo, pero es que esta sí está saltando, se ve su calidad y hay compañeros que lo toman como referencia, previéndose que su nivel será altísimo durante la temporada”. Siguiendo las palabras del míster, un Fran Iribarne que se ha venido mostrando resolutivo da, de igual modo, un toque de atención sobre el crecimiento, cada vez más notorio, del grupo: “Se está viendo, estamos entrenando duro y el equipo está subiendo; lo que nos faltaba era creérnoslo, y eso se está haciendo, nos lo estamos creyendo poco a poco, y en el día a día, en los entrenamientos, se está notando muchísimo”. Ese es el sentir de una plantilla bastante aislada a comentarios externos.

De hecho, Berenguel no desvela si el cubano debutará o no, porque además es algo que no le quita el sueño: “No hay ninguna prisa en ese tema, y además tenemos un equipo, siempre lo he dicho, que independientemente estuviera Javier o no, era para dar otro imagen, ya lo hemos hecho las dos primeras jornadas a pesar de la derrota ante Guaguas; siempre hay que buscar la parte positiva e hicimos dos sets y medio a un buen nivel, en los que sí es verdad que todavía nos faltan cosas, bastante, diría yo, que aun no nos salen, pero eso está previsto en la línea de trabajo que seguimos y estoy convencido de que nos va a salir, seguro”. Además, están las ganas, como subraya Iribarne: “Estamos muy motivados porque día a día estamos viendo que el nivel está subiendo muchísimo, y es verdad que Melilla viene de no perder, aunque llevamos dos jornadas y no se puede hablar mucho”.

Para el receptor, incluso se debe sacar provecho a haber perdido: “Ellos van por el camino de la victoria y nosotros ya hemos conocido la derrota, que jugará a nuestro favor porque conocemos todas las situaciones de la competición; el sábado vamos a ir a muerte, porque sabemos que ellos vendrán muy motivados a sacarnos puntos para mantenerse por arriba, y nosotros vamos a ir a rompérselo”. Con un explícito “esa es la lectura que hay que hacer”, el técnico retoma y analiza al rival: “Ha hecho un equipo bastante superior al de la temporada pasada, creo que están conjuntando todo bastante bien, con jugadores expertos como puede ser Riganti, el colocador, que llega de la liga argentina, y Martina también, el opuesto, que va a aportar, igual que Scarpin; se están creciendo, llegan invictos, por encima de nosotros en la tabla”